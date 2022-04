Το Fortnite συγκέντρωσε 144 εκατ. δολάρια για την Ουκρανία μέσα σε δύο εβδομάδες

Το ποσό εξασφαλίστηκε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στις 20 Μαρτίου-3 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανάπτυξης παιχνιδιών Epic Games ανακοίνωσε ότι δωρίζει όλα τα έσοδα από το Fortnite για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Η Microsoft συμφώνησε επίσης να συνεισφέρει με τα καθαρά έσοδα από όλες τις πωλήσεις περιεχομένου Fortnite.

Η Epic Games συγκέντρωσε 36 εκατομμύρια δολάρια από το διαδικτυακό παιχνίδι μόνο την πρώτη μέρα έναρξης της εκστρατείας, αναφέρει το The Verge.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν σε οργανισμούς που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν χάσει τα πάντα από τον πόλεμο στην Ουκρανία και θα διατεθούν για καθαρό νερό και φαγητό, ιατρική βοήθεια, βασικές προμήθειες, νομική βοήθεια και καταφύγιο, σύμφωνα με την Epic Games.

Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις, στις οποίες θα διανεμηθούν οι πόροι είναι η Direct Relief, η οποία παρέχει ιατρική βοήθεια, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ και η World Central Kitchen.

Το μήνυμα του Fortnite προς όλους όσους βοήθησαν στο να συγκεντρωθούν τα χρήματα για την Ουκρανία

«Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μας για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες ανθρωπιστικής βοήθειας για τους ανθρώπους που πλήττονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία» αναφέρεται σε ανάρτηση του Fortnite στο Twitter.

Και άλλες εταιρείες βιντεοπαιχνιδιών έχουν επίσης συλλέξει ανθρωπιστική βοήθεια για την Ουκρανία, μεταξύ άλλων η Riot Games, του League of Legends, η οποία ανακοίνωσε στο Twitter την περασμένη εβδομάδα ότι συγκέντρωσε 5,4 εκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων.

Τις πρώτες πέντε εβδομάδες του πολέμου, περισσότεροι από τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι διέφυγαν από την Ουκρανία και κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες, σύμφωνα με την UNHCR και πολλοί περισσότεροι είναι εκτοπισμένοι μέσα στη χώρα.

Our deepest thanks to everyone who joined us in supporting humanitarian relief efforts for people affected by the war in Ukraine.



Together with the Fortnite community and @Xbox, we raised $144 million USD for @DirectRelief @UNICEF, @WFP, @Refugees and @WCKitchen. pic.twitter.com/lPAa8lmfJn