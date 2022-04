Μαρία και Καταρίνα: Ποιες είναι οι δύο κόρες του Πούτιν που έγιναν στόχος αμερικανικών κυρώσεων

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών κατονόμασε τις δύο γυναίκες, την Καταρίνα Τιχόνοβα, «ηγετικό στέλεχος εταιρείας τεχνολογίας που υποστηρίζει τη ρωσική αμυντική βιομηχανία» και τη Μαρία Βορόντσοβα, επικεφαλής προγράμματος γενετικής έρευνας που χρηματοδοτείται από το ρωσικό κράτος και «επιβλέπεται προσωπικά» από τον πρόεδρο Πούτιν.

Σύμφωνα με ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσινγκτον είναι πεπεισμένη ότι «τα περιουσιακά στοιχεία» του Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «κρυμμένα», πως έχουν περαστεί στα ονόματα «μελών της οικογένειάς του».

Η επίσημη βιογραφία του Ρώσου προέδρου στον ιστότοπο του Κρεμλίνου αναφέρει ότι η κόρη του Μαρία γεννήθηκε το 1985, προτού η οικογένεια μετακομίσει στη Δρέσδη, στην πάλαι ποτέ ΓΛΔ, όπου είχε σταλεί να υπηρετήσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν, τότε αξιωματικός της KGB, της σοβιετικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Η δεύτερη κόρη του, η Καταρίνα, γεννήθηκε την επόμενη χρονιά στην ανατολικογερμανική πόλη.

Στα –πολύ σπάνια– σχόλιά του γι’ αυτές κατά τη διάρκεια των ετών, ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποκαλύψει πως οι κόρες του έλαβαν την πανεπιστημιακή τους μόρφωση στη Ρωσία, μιλάνε αρκετές ευρωπαϊκές γλώσσες και ζουν στη Ρωσία.

Πάντως το ευρύ κοινό ελάχιστα γνωρίζει για αυτές, καθώς το Κρεμλίνο φροντίζει να κρατά την ιδιωτική ζωή του προέδρου αυστηρά στο περιθώριο της δημόσιας σφαίρας.

Μια ενδοκρινολόγος και μια μαθηματικός



Σύμφωνα με ορισμένα ρωσικά ΜΜΕ, η Μαρία Βορόντσοβα είναι ενδοκρινολόγος και εργάζεται σε εταιρεία ιατρικής έρευνας επικεντρωμένης σε θεραπείες κατά του καρκίνου, που συνδέεται στενά με το ρωσικό κράτος.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχουν αναφέρει ακόμη πως η Καταρίνα Τιχόνοβα είναι μαθηματικός και επικεφαλής ιδρύματος επιστήμης και τεχνολογίας που συνδέεται με το σημαντικότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Ρωσίας. Υπήρξε εξάλλου επαγγελματίας χορεύτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ και είχε συμμετάσχει σε διεθνείς αγώνες, κατά τα ίδια δημοσιεύματα.

Σε βίντεο αγώνων στους οποίες συμμετείχε εικονίζεται συνήθως με απαστράπτοντα κοστούμια, στα χέρια του παρτενέρ της, ή καθώς εκτελεί ακροβατικές πιρουέτες.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε το 2019, ο κ. Πούτιν είχε αποφύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση όταν είχε ερωτηθεί για την αυξανόμενη επιρροή των κορών του και για τις σχέσεις τους με το ρωσικό κράτος.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν είχε αναγνωρίσει καν τότε ότι η Μαρία Βορόντσοβα και η Καταρίνα Τιχόνοβα είναι κόρες του, καθώς τις είχε αποκαλέσει απλά δυο «γυναίκες».

Χρόνια αργότερα πάντως, κατά τη διάρκεια άλλης συνέντευξης Τύπου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα δήλωνε «υπερήφανος γι’ αυτές».

«Συνεχίζουν να σπουδάζουν και να εργάζονται», θα έλεγε, διαβεβαιώνοντας πως δεν έχουν «επιχειρηματικές δραστηριότητες», ούτε «πολιτικές».

Το 2020, κατά τη διάρκεια άλλης συνέντευξής του, ο αρχηγός του ρωσικού κράτους εξηγούσε πως αποφεύγει να δίνει πληροφορίες για την οικογένειά του για λόγους «ασφαλείας», αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα πως έχει εγγόνια, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό τους.

«Έχω εγγόνια, είμαι ευτυχής. Είναι πολύ όμορφα, πολύ χαριτωμένα. Εκτιμώ το να περνάω χρόνο μαζί τους», είχε πει ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: news247.gr

Katerina Tikhonova aka Yekaterina Vladimirovna Putina born Aug-31-1986 is the younger daughter of Russian President Vladimir Putin. She lists her occupations as scientist, manager, and former acrobatic dancer. pic.twitter.com/9c4uXSxsUt