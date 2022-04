Ακόμα μια φρικτή συνέπεια του πολέμου: 300 σκυλιά πέθαναν από την πείνα σε καταφύγιο αδέσποτων

Εθελοντές σε καταφύγιο της Μποροντιάνκα αφού κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων έκαναν τη τραγική ανακάλυψη. «Το καταφύγιο υπέστη πλήγμα στον πόλεμο, αλλά τα ζώα δεν σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς», ανέφερε η UAnimals διευκρινίζοντας πως τα σκυλιά «είχαν φρικτό θάνατο χωρίς φαγητό και νερό, κλεισμένα στα κελιά τους».

Από τα 485 σκυλιά που έμειναν στο καταφύγιο, μόνο 150 ήταν ακόμα ζωντανά όταν οι εθελοντές μπόρεσαν να επιστρέψουν μετά την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων, ανέφερε η φιλανθρωπική οργάνωση.

Η πλειονότητα των διασωθέντων σκύλων εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας άγνωστος αριθμός πέθανε καθοδόν προς τις ιατρικές εγκαταστάσεις, πρόσθεσε η οργάνωση.

Πηγή: ethnos.gr

BREAKING #BORODYANKA SHELTER UPDATE! We can confirm that we have found surviving dogs at #Borodyanka shelter in #Ukraine but their condition is not good. These #dogs need your help more than ever. WATCH the video, donate & retweet urgently: https://t.co/gGeicrxk0h#kyiv pic.twitter.com/LWCfnseU9y