Σοκαριστικό βίντεο από τη Μπούτσα: Ποδηλάτης πέφτει νεκρός από ρωσικά πυρά

Το υλικό αυτό τραβήχτηκε στην Μπούτσα στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν ακόμη το προάστιο αυτό του Κιέβου τελούσε υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με την εφημερίδα. Με το που εμφανίζεται, δύο τεθωρακισμένα οχήματα ανοίγουν πυρ προς την κατεύθυνσή του με πολυβόλα. Στο σημείο όπου ρίχνουν υψώνεται καπνός και σκόνη.

Οι Times της Νέας Υόρκης διαβεβαιώνουν ότι μπόρεσαν να επαληθεύσουν με ανεξάρτητο τρόπο το υλικό. Το πτώμα του άνδρα βρισκόταν ακόμη στο σημείο όπου είχε πέσει νεκρός αφού οι ρωσικές δυνάμεις εγκατέλειψαν το προάστιο του Κιέβου, αναφέρει.

Τη Δευτέρα, η εφημερίδα δημοσίευσε δορυφορικές φωτογραφίες που εικονίζουν τα λείψανα αρκετών ανθρώπων σε δρόμους στην Μπούτσα στα μέσα του Μαρτίου, προτού αποχωρήσουν τα ρωσικά στρατεύματα. Ωστόσο, δεν είναι φυσικά δυνατό να εξακριβωθεί ποιοι τους σκότωσαν από αυτά τα στιγμιότυπα.

Οι εικόνες των πτωμάτων αμάχων που βρέθηκαν στο προάστιο του Κιέβου έχουν προκαλέσει διεθνή κατακραυγή.

Το Κίεβο, η Ουάσινγκτον και σύμμαχοί τους κατηγορούν τον στρατό της Ρωσίας για βασανισμούς και εκτελέσεις αθώων. Η Μόσχα το διαψεύδει, χαρακτηρίζει ανυπόστατες και κατασκευασμένες τις κατηγορίες. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν πρέπει να δικαστεί για εγκλήματα πολέμου, κάτι που το Κρεμλίνο απορρίπτει κατηγορηματιά.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μπορέσει να τεκμηριώσουν τους θανάτους 1.480 αμάχων αφότου άρχισε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου.

Άλλοι 2.195 άμαχοι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με την Ρόουζμερι Ντικάρλο, κορυφαία αξιωματούχο αρμόδια για πολιτικά θέματα και την οικοδόμηση της ειρήνης.

Ωστόσο, τόνισε η κυρία Ντικάρλο, η οποία εκφράστηκε χθες Τρίτη ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα πιστεύει ότι ο απολογισμός των θυμάτων μεταξύ των αμάχων είναι πολύ βαρύτερος στην πραγματικότητα, καθώς μεγάλος αριθμός θυμάτων δεν έχει ακόμη καταγραφεί.

#TheNewYorkTimes published a video from a #drone on which russians were killing a civilian cyclist with several shots from a tank during the occupation of #Bucha in Kyiv oblast. After the city's liberation, a dead body was found near the bicycle in the same place. #BuchaMassacre pic.twitter.com/zgWrzuCQkh