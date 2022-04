Η αγωνία του πολέμου: Ουκρανή έγραψε με στυλό στοιχεία και τηλέφωνα στην πλάτη του παιδιού της

Τις εικόνες αυτής της συγκλονιστικής εξέλιξης, που έχουν αρχίσει να γίνονται viral στα social media, ανεβάζουν δημοσιογράφοι στο Twitter, αναδεικνύοντας τη ζοφερή πραγματικότητα του πολέμου.

«Οι Ουκρανές μητέρες γράφουν οικογενειακές επαφές στα σώματα των παιδιών τους σε περίπτωση που οι ίδιοι σκοτωθούν και το παιδί τους επιζήσει. Και η Ευρώπη εξακολουθεί να συζητά για το φυσικό αέριο», έγραψε στο Twitter η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Αναστάζια Λαπατίνα, δημοσιεύοντας μια τέτοια φωτογραφία.

Τι λέει η μητέρα του

Η σοκαριστική εικόνα δείχνει ένα μικρό κορίτσι από την Ουκρανία με ένα όνομα και αριθμούς τηλεφώνου γραμμένους από τη μητέρα της στην πλάτη της. Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύτηκε από τη μητέρα του κοριτσιού Αλεξάνδρα Μάκοβι στο Instagram πριν από 3 ημέρες. Η ανάρτηση, γραμμένη στα ουκρανικά, αναφέρει πως η γυναίκα αποφάσισε να γράψει το όνομα της κόρης της, Βέρας, ώστε «σε περίπτωση που συμβεί κάτι, κάποιος ίσως να τη δεχθεί ως επιζήσασα».

«Έγραψα στην πλάτη της Βέρας σε περίπτωση που μας συνέβαινε κάτι και κάποιος την έπαιρνε ως επιζήσασα. Ή εάν χανόταν, κάτι που, σύμφωνα με τη λογική μου, θα μπορούσε να συμβεί μόνο εάν είχα πεθάνει. Τότε, πέρασε ακόμη και μια τρελή σκέψη από το μυαλό μου: "Γιατί δεν της έκανα τατουάζ με αυτές τις πληροφορίες;"».

Αντιδρώντας στη φωτογραφία του μικρού παιδιού, ένας χρήστης του Twitter έγραψε: «Σπαρακτική. Δεν υπάρχουν λόγια». Πάντως, όπως έγραψε τελικά η μητέρα, είναι όλοι σώοι τους και ασφαλείς πλέον.

Την ίδια ώρα, διεθνή κατακραυγή προκαλούν οι φωτογραφίες των νεκρών αμάχων στην Μπούκα της Ουκρανίας, που θυμίζουν τις θηριωδίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να αναζητούν την ισχυρότερη απάντηση στη Ρωσία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα ο Guardian σε δημοσίευμά του ανέφερε πως τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως «ανθρώπινες ασπίδες» από τις ρωσικές δυνάμεις καθώς προσπαθούν να ανασυγκροτηθούν. Το δημοσίευμα μάλιστα, επικαλούμενο ντόπιους, ανέφερε πως λεωφορεία γεμάτα παιδιά τοποθετούνται μπροστά από τανκς στο χωριό Novyi Bykiv, κοντά στο Τσερνίχιβ.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought "why didn't I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l