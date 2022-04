Ζελένσκι: «Μέρκελ και Σαρκοζί, ελάτε στη Μπούτσα να δείτε τι κάνατε» (pics & vid)

«Παγωμένη» η παγκόσμια κοινότητα από τις εικόνες φρίκης στην πόλη Μπούτσα της Ουκρανίας, όπου η Ρωσία κατηγορείται για εν ψυχρώ δολοφονία αμάχων, κατηγορίες τις οποίες αρνείται και κάνει λόγο για προβοκάτσια.

Ο ΟΗΕ προανήγγειλε έρευνα, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε Μέρκελ και Σαρκοζί στην πόλη για αν… δουν τι έκαναν!

Οι εικόνες των πτωμάτων αμάχων στη μικρή πόλη Μπούτσα, μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από το Κίεβο, έχουν προκαλέσει διεθνή οργή και κατακραυγή. Η πόλη ήταν μέχρι πρόσφατα υπό την κατοχή της Ρωσίας. Η Ουκρανία κατηγορεί τη Μόσχα πως σκότωσε αμάχους εν ψυχρώ και πως υπάρχουν τουλάχιστον 300 νεκροί σε ομαδικούς τάφους.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο στην Μπούτσα, τον Τάρας Σαπράφσκι, 50 από τους τουλάχιστον 300 άμαχους που βρέθηκαν νεκροί, αφού αποσύρθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, έπεσαν θύματα εκτελέσεων από ρωσικές δυνάμεις. Άλλοι σκοτώθηκαν εξαιτίας διασταυρούμενων πυρών ή οι θάνατοί τους δεν έχουν εξηγηθεί.

Ζελένσκι: «Κτήνη! Αυτοί είστε»

Σε νέο μήνυμά του, τα ξημερώματα της Δευτέρας (04.04.2022), ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι μπορεί να αποκαλυφθούν κι άλλες «φρικαλεότητες», «ακόμη περισσότεροι θάνατοι και εγκλήματα» στις περιοχές της Ουκρανίας που παραμένουν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας.

«Διότι αυτή είναι φύση του ρωσικού στρατού που εισέβαλε στη χώρα μας. Είναι κτήνη που δεν ξέρουν άλλο τρόπο να δρουν», είπε ο Ζελένσκι και πρόσθεσε πως θέλει κάθε μητέρα Ρώσου στρατιώτη να δει τα πτώματα των αμάχων στην Μπούτσα και αλλού.

«Τι έκαναν; Γιατί τους σκότωσαν; Τι έκανε ένας άμαχος που απλά οδηγούσε το ποδήλατό του; Γιατί άμαχοι σε μια ειρηνική ουκρανική πόλη βασανίστηκαν μέχρι θανάτου; Γιατί στραγγάλισαν γυναίκες αφού τους έβγαλαν τραβώντας τους από τα αυτιά τα σκουλαρίκια; Πώς μπόρεσαν να βιάζουν γυναίκες και να τις σκοτώνουν μπροστά στα παιδιά τους; Να περιγελούν τα θύματά τους ακόμα και μετά τον θάνατό τους; Γιατί πάτησαν πτώματα με άρματα μάχης; Τι έκανε η Μπούτσα στη Ρωσία σας;», είπε οργισμένος ο Ζελένσκι.

«Ελάτε να δείτε τι κάνατε!»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επιτέθηκε, ουσιαστικά, στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ και τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, πως με την πολιτική τους, έδωσαν στη Ρωσία την ευκαιρία να κάνει ό,τι κάνει!

Μέρκελ και Σαρκοζί, είπε ο Ζελένσκι, θα όφειλαν να επισκεφθούν την Μπούτσα για να δουν πού οδήγησε αυτή που χαρακτήρισε αποτυχημένη πολιτική τους έναντι της Ρωσίας. «Προσκαλώ την κυρία Μέρκελ και τον κ. Σαρκοζί να επισκεφθούν την Μπούτσα για να δουν πού οδήγησε η πολιτική των παραχωρήσεων επί 14 χρόνια».

Το 2008, τα κράτη μέλη του NATO εξέτασαν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στην ένταξη της Ουκρανίας, αλλά αποφάσισαν να μην το κάνουν εξαιτίας της εναντίωσης της Ρωσίας.

Προβοκάτσια, λέει η Μόσχα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε πως ευθύνεται για τη σφαγή στη Μπούτσα. Ισχυρίστηκε ότι οι φωτογραφίες και τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν από τις ουκρανικές αρχές είναι «προβοκάτσια» και ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν μεταχειρίστηκαν βίαια «ούτε έναν» κάτοικο.

Υποστήριξε πως όταν αποχώρησαν την 30ή Μαρτίου οι ρωσικές δυνάμεις διένειμαν 452 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε κοινότητες στην περιφέρεια του Κιέβου!

Η Ουκρανία κατηγόρησε εκ νέου τη Μόσχα για εγκλήματα πολέμου. Από το Χοστομέλ, κοντά στην Μπούτσα, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολεξίι Ρέζνικοφ τόνισε πως «αυτή δεν είναι ειδική επιχείρηση (…). Αυτοί είναι απάνθρωποι που διέπραξαν εγκλήματα εναντίον αμάχων».

"This wound will never heal. I would not wish it even on my worst enemy."



There are bodies everywhere in Bucha - in mass graves and in the streets. Russian forces retreated from the ruined Kyiv suburb last week leaving Ukrainians to collect the deadhttps://t.co/GileWnHRUx pic.twitter.com/KfWEAG7PvX — AFP News Agency (@AFP) April 4, 2022

One of the mass graves in Bucha. We saw civilians’ bodies littered in the streets and dumped behind buildings. Most with gunshot wounds to the head. Some with their hands tied behind their backs. Evidence of war crimes that took place during the Russian occupation of the town. pic.twitter.com/opXA7QtTg9 — Simon Ostrovsky (@SimonOstrovsky) April 3, 2022

Pictures of some villages freed in Kyiv region, specifically Bucha, are devastating. Dead people lying outside of their houses, in what can only have been a “zachistka” - systemic execution of the men of each house. One body in front of every house. pic.twitter.com/6dQmp849tc — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) April 2, 2022