Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη - Αύριο νέος γύρος (vid)

Οι συνομιλίες μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας ξεκίνησαν λίγο πριν τις 11 το πρωί στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη. Οι δύο αντιπροσωπείες κάθησαν απέναντι η μία από την άλλη σε ένα μεγάλο τραπέζι για μια συνάντηση που συνοδεύεται από εξαιρετικά συγκρατημένες προσδοκίες και μεγάλη δυσπιστία για τις πραγματικές προθέσεις της Μόσχας.

Σύμφωνα με τον Ρώσο διαπραγματευτή Μεντίνσκι, θα υπάρξει δήλωση μετά το πέρας της συνάντησης. Οι διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις πληροφορίες θα συνεχιστούν αύριο.

Η ουκρανική τηλεόραση ανέφερε ότι οι συνομιλίες ξεκίνησαν με «κρύο καλωσόρισμα» – και χωρίς χειραψία μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Νωρίτερα, όπως είχε γίνει γνωστό, εγγυήσεις ασφαλείας και οργάνωση κατάπαυσης του πυρός για την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών είχαν τεθεί επί τάπητος όπως δήλωσε ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Εντατικές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για σημαντικά θέματα, το σημαντικότερο των οποίων είναι συμφωνία για διεθνείς εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, διότι η συμφωνία αυτή θα δώσει την δυνατότητα τερματισμού του πολέμου όπως χρειάζεται η Ουκρανία», δήλωσε στην ουκρανική τηλεόραση ο Μιχάιλο Ποντόλιακ...

Πηγή: protothema.gr

Roman Abramovich spotted inside #Istanbul talks. Not at the main table. Next to Ibrahim Kalin , Erdogan’s spokesman pic.twitter.com/0vAGZiCgoX