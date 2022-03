Ουκρανία: Οι πρώτες εικόνες πανικού μετά τον βομβαρδισμό του θεάτρου στη Μαριούπολη (vid)

Σε αυτό διακρίνονται άμαχοι, μητέρες με παιδιά στην αγκαλιά και ηλικιωμένοι, να προσπαθούν να βρουν διέξοδο από τα συντρίμμια, με τη βοήθεια στρατιωτών.

Στο μεταξύ, τουλάχιστον 300 είναι οι άμαχοι σκοτώθηκαν στο θέατρο στη Μαριούπολη, σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό τοπικών αρχών.

Το θέατρο βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους στις 16 Μαρτίου και μέσα σε αυτό υπήρχαν τουλάχιστον 1.000 άμαχοι, ανάμεσά τους και αρκετά παιδιά.

Πηγή: protothema.gr

New video shows the aftermath of last week's Russian airstrike on a theatre-turned-shelter in Mariupol, Ukraine, which reportedly claimed the lives of around 300 people. @NewDay's @JohnBerman is joined by @AsamiTerajima, reporter for The Kyiv Independent, to discuss the footage. pic.twitter.com/mPVLVlS5Vn