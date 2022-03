Ουκρανία: Τουλάχιστον 300 νεκροί στο θέατρο στην Μαριούπολη

Η πόλη της Μαριούπολης βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που μετρούν τον μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπινων απωλειών, καθώς έχει ισοπεδωθεί από τους βομβαρδισμούς.

Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την τελευταία ανακοίνωση των τοπικών αρχών, στην οποία αναφέρουν ότι στο θέατρο στην Μαριούπολη υπάρχουν τουλάχιστον 300 νεκροί. «Από αυτόπτες μάρτυρες προέκυψαν πληροφορίες ότι περίπου 300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Θέατρο της Μαριούπολης μετά τον βομβαρδισμό του από ρωσικό αεροσκάφος», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση των Αρχών της Ουκρανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις έπληξαν το θέατρο, αν και αυτό – σύμφωνα με τις εικόνες που κυκλοφορούν από την πόλη – δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται σε όσα έχουν συμβεί στην Μαριούπολη.

