Ουκρανία: Έκρηξη και φωτιά στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ - Καταστράφηκε ρωσικό πλοίο (pics & vid)

Το λιμάνι του Μπερντιάνσκ βρίσκεται περίπου 75 χλμ βορειοδυτικά της Μαριούπολης, στην περιφέρεια της Ζαπορίζια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν χτυπηθεί πλοίο του ρωσικού ναυτικού, αποθήκες πυρομαχικών, ίσως και δεξαμενές. Ωστόσο συγκεχυμένες είναι οι πληροφορίες για το τι συνέβη και ξέσπασε η πυρκαγιά.

Σήμερα συμπληρώνεται ένας μήνας από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι με το τελευταίο διάγγελμά του ζήτησε διαδηλώσεις κατά της Ρωσίας σε όλο τον κόσμο.

Στην Ευρώπη βρίσκεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα λάβει μέρος στην κρίσιμη συνόδο των ηγετών των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ ενώ θα λάβει μέρος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πριν να μεταβεί στην Πολωνία.

⚡️ The port of #Berdyansk is on fire Presumably, the #Russian occupiers blew up fuel tanks. pic.twitter.com/r6OzC00cmM

We are told that #Russian ships have been hit in the port of #Berdyansk. We are waiting for official confirmation or denial. pic.twitter.com/9mRmkm2FNu