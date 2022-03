Θρίλερ με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας - «Άφαντος από τις 11 Μαρτίου» λέει το Κίεβο

Ο οποίος αν και τις πρώτες μέρες του πολέμου στην Ουκρανία ήταν ιδιαίτερα ενεργός, τώρα είναι εξαφανισμένος.

Ο Σεργκέι Σοϊγκού εμφανίστηκε για τελευταία φορά δημόσια στις 11 Μαρτίου, αναφέρει η ουκρανική Pravda, επικαλούμενη Ρώσους δημοσιογράφους. Δηλαδή, σημειώνει, ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας δεν έχει εμφανιστεί δημόσια τις 12 από τις συνολικά 28 μέρες του πολέμου στην Ουκρανία…

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με την Pravda, δεν είναι το μόνο άτομο που έχει «εξαφανιστεί». Από τις 11 Μαρτίου, δεν έχουν αναφερθεί εκδηλώσεις στις οποίες παρευρέθηκε ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Γκερασίμοφ, ενώ λέγεται πως άφαντος είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Βίκτορ Ζολότοφ!

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας, οι μόνοι σε θέσεις εξουσίας στη Ρωσία που υποστηρίζουν τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι ο Πούτιν και ο Σοϊγκού.

Θρίλερ με τον Σοϊγκού

Από τις πρώτες μέρες του πολέμου που κήρυξε στην Ουκρανία ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις 24 Φεβρουαρίου έχουν υπάρξει πολλά δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο Ρώσος πρόεδρος είναι οργισμένος με το στενό του κύκλο γιατί τα πράγματα σε επιχειρησιακό επίπεδο δεν έχουν πάει όπως περίμενε η Μόσχα και η αντίσταση των Ουκρανών είναι πιο σθεναρή απ’ ό,τι αναμενόταν!

Η εξαφάνιση του Σοϊγκού, μοιραία προκαλεί ερωτήματα. Και για ακόμη έναν λόγο. Ο Σοϊγκού είναι συνήθως πολύ ενεργός στα μέσα ενημέρωσης. Όπως σημειώνει η Pravda, με την ανάληψη των καθηκόντων του στο υπουργείο Άμυνας, ο αριθμός του προσωπικού της υπηρεσίας Τύπου αυξήθηκε κατακόρυφα και άρχισε να δίνει μεγάλη σημασία στη δημόσια εικόνα του.

Μέχρι τις 11 Μαρτίου, δε, ο Σοϊγκού εμφανιζόταν στις ειδήσεις σχεδόν κάθε μέρα.

Πάντα κατά την ουκρανική ιστοσελίδα, που επικαλείται αναφορές Ρώσων ερευνητών δημοσιογράφων, από το περιβάλλον του Σεργκέι Σοϊγκού λέγεται ότι ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας δεν είναι καλά στην υγεία του και αντιμετωπίζει καρδιακά προβλήματα.

Εκείνο που είναι διαπιστωμένο, είναι πως η τελευταία φορά που ο επικεφαλής του ρωσικού υπουργείου Άμυνας εμφανίστηκε στις ειδήσεις ήταν στις 11 Μαρτίου. Υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο ο Σοϊγκού απονέμει κρατικά βραβεία σε στρατιωτικούς που συμμετείχαν στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως ονομάζει η Μόσχα την εισβολή στην Ουκρανία.

Στις 18 Μαρτίου, το όνομα του Σοϊγκού αναφέρθηκε σε ανακοίνωση στο site του Κρεμλίνου, η οποία ανέφερε ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συζήτησε «την πρόοδο της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία» με τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σοϊγκού ήταν παρών στη συνάντηση. Δεν δημοσιεύθηκαν βίντεο ή φωτογραφίες από τη συνάντηση.

Την ίδια μέρα, 18η Μαρτίου, το Channel One μετέδωσε ένα ρεπορτάζ για τον Σοϊγκού που παρέδιδε πάλι βραβεία. Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η τελετή «συνέβη σήμερα», αλλά τα πλάνα στο ρεπορτάζ ήταν πανομοιότυπα με εκείνα ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο site του υπουργείου Άμυνας στις 11 Μαρτίου.

Οι τελευταίες ενημερώσεις στο προφίλ του Σοϊγκού στο site του υπουργείου Άμυνας χρονολογούνται επίσης στις 11 Μαρτίου.

Πηγή: onalert.gr

