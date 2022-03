Συναγερμός στο Λονδίνο: Διαρροή αερίου στο Ολυμπιακό Πάρκο – Πολίτες δεν μπορούν να αναπνεύσουν

Η υπηρεσία Πρώτων Βοηθειών εκλήθη στο Ολυμπιακό Πάρκο Βασίλισσα Ελισάβετ του Λονδίνου, για την αντιμετώπιση πολλών περιστατικών με αναπνευστικές δυσκολίες.

Το Ολυμπιακό Πάρκο ανακοίνωσε ότι υπήρξε περιστατικό με διαρροή αερίου στο Υδάτινο Κέντρο.

«Ανταποκριθήκαμε στο περιστατικό, με αρκετές δυνάμεις στο σημείο», ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων του Λονδίνου.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί. Τα αίτια της διαρροής αερίου παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

