Σύζυγος Ουκρανού βουλευτή πιάστηκε στα σύνορα με... 29 εκατ. δολάρια σε μετρητά (pics)

«Σύμφωνα με επιχειρησιακές πληροφορίες, οι τελωνειακοί την έπιασαν να περνά λαθραία 28 εκατομμύρια δολάρια και 1,3 εκατομμύρια ευρώ μέσω των κρατικών συνόρων, στο σημείο ελέγχου Βίλοκ στην Ουγγαρία. Τα χρήματα ήταν σε βαλίτσες, αδήλωτα και εκτός τελωνειακών κανονισμών», ανέφερε το Interfax.

Ο Κοτβίτσκι, ενας από τους πλουσιότερους βουλευτές της Ουκρανίας, είπε πως η γυναίκα του έφευγε από τη χώρα για να γεννήσει, και αρνήθηκε αναφορές ότι μετέφερε αυτό το χρηματικό ποσό.

«Όλα μου τα χρήματα βρίσκονται σε ουκρανικές τράπεζες, δεν απέσυρα τίποτα» δήλωσε. Μια δήλωση από τον ίδιο που μεταφέρθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 24χρονη κόρη του Βιολέτα, που έχει σπουδάσει στην Ελβετία και έλεγε πως η ιστορία είναι ψεύτικη και βασίζεται σε φήμες.

Ο Κοτβίτσκι θεωρείται ότι ελέγχει μέσω αντιπροσώπων τα Πυρηνικά Ενεργειακά Συστήματα της Ουκρανίας και τα κοιτάσματα ουρανίου της χώρας, που έχει δεχτεί εισβολή από τη Ρωσία. Θεωρείται, επίσης, ότι έχει στενούς επιχειρηματικούς και πολιτικούς δεσμούς με τον πρώην υπουργό Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αρσέν Αβάκοφ.

Ο επιχειρηματίας από το Κίεβο, Σεράι Χουσότοβ, που αποκάλυψε την υπόθεση, ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένος τιμοκατάλογος δωροδοκιών από τους τελωνειακούς υπαλλήλους. Η προμήθεια ανέρχεται «μεταξύ 3 και 7,5%» ανάλογα με το ποσό και το πόσο υψηλά ιστάμενος είναι ο άνθρωπος που θέλει να βγάλει χρήματα από τη χώρα. «Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη σε άλλες δυτικές περιοχές της χώρας. Τα ονόματα των υπαλλήλων που το κάνουν είναι γνωστά σε κάποιους στενούς κύκλους», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Ukrainian media report that the wife of former MP Kotvytskyy tried to take $28 million and 1.3 million euros out of #Ukraine via #Zakarpattya.



The money was found by the #Hungarian border guards and forced to declare it. pic.twitter.com/ZCjDlIxdwB