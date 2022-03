Συντριβή Boeing 737: «Ίσως ήταν όλοι αναίσθητοι και συνήλθε ο πιλότος» - Τα σενάρια της τραγωδίας

Τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους με τους 132 επιβαίνοντες παραμένουν ακόμα άγνωστα, ενώ οι ειδικοί είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το αν υπάρχουν επιζώντες.

Το Boeing 737, σύμφωνα με τα δεδομένα παρακολούθησης, πετούσε σε φυσιολογικό ύψος πάνω από τη νότια Κίνα, όταν ξαφνικά άρχισε να πέφτει. Το αεροσκάφος, όπως αναφέρει το flightradar24, πετούσε στα 29.100 πόδια και μετά από δύο λεπτά μετά έπεσε στα 9.000 πόδια, ενώ 20 δευτερόλεπτα αργότερα στα 3.225 πόδια. Τα δεδομένα του flightradar24 υποδεικνύουν κατακόρυφη κάθοδο 31.000 ποδιών ανά λεπτό ή περίπου 350 μίλια την ώρα ή 563 χλμ. την ώρα.

Βίντεο που μεταδόθηκε από κινεζικά ΜΜΕ δείχνει αεροσκάφος να πέφτει κάθετα λίγα δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του, ωστόσο η αυθεντικότητα του ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί μόνο συντρίμμια του αεροπλάνου, το οποίο – σύμφωνα με μαρτυρίες διασωστών – έχει διαλυθεί πλήρως.

«Ίσως ήταν όλοι αναίσθητοι»

Τα παραπάνω στοιχεία έχουν πυροδοτήσει πολλά σενάρια σχετικά με τα αίτια και τις συνθήκες συντριβής του αεροσκάφους. Μιλώντας στη Sun, ειδικός σε θέματα αεροπορίας υποστήριξε ότι στην τελική βουτιά του αεροπλάνου ενδεχομένως να ήταν όλοι αναίσθητοι και κάποιος από τους πιλότους να συνήλθε και να προσπάθησε να σηκώσει το αεροσκάφος.

«Τα δεδομένα πτήσης υποδηλώνουν ότι υπήρξε ένα βραχύ διάστημα 10 έως 20 δευτερολέπτων όπου ένας ή περισσότεροι από τους πιλότους ανέκτησαν τις αισθήσεις τους και προσπάθησαν να σώσουν το αεροπλάνο» δήλωσε στη Sun η Sally Gethin, ειδικός σε θέματα αεροπορίας. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εικασίες σχετικά με το τι μπορεί να προκάλεσε τη συντριβή.

Τα σενάρια της τραγωδίας

Ορισμένα σενάρια που θα μπορούσαν να εξηγήσουν την συντριβή, σύμφωνα με την Sally Gethin, θα μπορούσε να ήταν μια δυσλειτουργία στην ουρά, ο καιρός ή χιλιάδες άλλα προβλήματα που μπορεί να έχουν επηρεάσει το αεροσκάφος, όπως μια «μικρή φωτιά επί του σκάφους» ή πρόβλημα καλωδίωσης.

Αυτό όμως που πραγματικά προκαλεί εντύπωση, όπως αναφέρει στη Sun η ειδικός, είναι ότι ο συγκυβερνήτης είχε 30.000 ώρες εμπειρία πτήσης ενώ ο πιλότος μόνο 7.000 ώρες. Στο αεροπλάνο βρισκόταν και ένας τρίτος εκπαιδευόμενος πιλότος, ο οποίος είχε μόνο μερικές εκατοντάδες ώρες πτητικής εμπειρίας.

«Απίθανο» να υπάρχουν επιζώντες

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν υπήρχε απολογισμός θυμάτων. Εξετάζοντας όμως τα δεδομένα του δυστυχήματος, μοιάζει απίθανο να υπάρχουν επιζώντες. Σε ανακοίνωσή της, η China Eastern Airlines, η εταιρεία στην οποία ανήκε το αεροσκάφος, «απέτισε φόρο τιμής» στους «νεκρούς» της καταστροφής.

Η συντριβή του Boeing 737 συνέβη σε ορεινή δασική περιοχή Γκουανγκσί και προκάλεσε αρχικά πυρκαγιά, η οποία έγινε ορατή ακόμα και από δορυφόρους της NASA. Στο σημείο, όπως αναφέρουν κινεζικά ΜΜΕ, έχουν σταλεί εκατοντάδες διασώστες που πραγματοποιούν έρευνες στα συντρίμμια.

Κινεζικά ΜΜΕ μετέδωσαν επίσης ότι η China Eastern έχει δημιουργήσει εννέα ομάδες για να ασχοληθούν με την απόρριψη του αεροπλάνου, τη διερεύνηση του ατυχήματος, τη βοήθεια προς τις οικογένειες και άλλα πιεστικά ζητήματα. Επίσης, με δεδομένο ότι το αεροσκάφος ήταν αμερικανικής κατασκευής, το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι όρισε ερευνητή για τη συντριβή. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές εάν η έρευνα θα περιλαμβάνει και ταξίδι στην Κίνα.

Πηγή: newsit.gr

The passenger plane that just crashed on Monday was a Boeing 737. Rescue teams have gathered and are approaching. The casualties are unknown. https://t.co/VpjULuYUiE pic.twitter.com/ymStHElwn3