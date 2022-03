Σάλος με τη ρωσική εφημερίδα «Πράβντα» και την είδηση που ανέβασε για 10.000 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες

Η Ουκρανία έχει ισχυριστεί ότι 14.000 στρατιώτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής στις μάχες. Αλλά η Ρωσία ούτε επιβεβαιώνει, ούτε και διαψεύδει. Υποστηρίζει από την πλευρά της πως οι νεκροί της σε σχεδόν έναν μήνα πολέμου, είναι λιγότεροι από 500.

Και ενώ το Κρεμλίνο τηρεί σιγή ισχύος, ήρθε ένα σχετικό δημοσίευμα να… εμφανιστεί για λίγη ώρα και μετά να εξαφανιστεί αλλά να προλάβει να προκαλέσει σάλο. Και μάλιστα σε ένα site φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, της Κομσομόλσκαγια Πράβντα, η οποία ανέβασε, την Κυριακή, για λίγες ώρες, ότι η Ρωσία έχει χάσει σχεδόν 10.000 στρατιώτες στην Ουκρανία. Αλλά λίγη ώρα μετά, διέγραψαν την ανάρτηση.

Το προχθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, που επικαλείτο το υπουργείο Άμυνας, αναφερόταν σε 9.861 νεκρούς Ρώσους στρατιωτικούς από την έναρξη του πολέμου. Πρόκειται για αριθμό πολλαπλάσιο των 498 πεσόντων, του μοναδικού επίσημου απολογισμού που έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα από τη Μόσχα.

Ωστόσο, το επίμαχο απόσπασμα του κειμένου της εφημερίδας διαγράφτηκε μερικές ώρες αργότερα. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής καμιά εξήγηση από τη διεύθυνση σύνταξής της.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης διερωτώνται για τον απολογισμό και το εάν ήταν ακριβής. Ορισμένα επισήμαναν ότι την Κυριακή δεν ανακοινώθηκε κανένας απολογισμός στην καθημερινή ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας.

Δημοσιογράφος της Wall Street Journal σχολίασε χαρακτηριστικά μέσω Twitter πως είτε το site της Κομσομόλσκαγια Πράβντα υπέστη πειρατεία είτε η εφημερίδα είχε την πληροφορία αυτή από δικές της πηγές στο υπουργείο και τη δημοσίευσε.

Εάν ο αριθμός που δημοσιεύτηκε είναι ακριβής, σημαίνει ότι οι απώλειες του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία είναι εξαιρετικά βαριές, ακόμη περισσότερο διότι τις υπέστη μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο του ενός μήνα. Συγκριτικά, στον πόλεμο του Αφγανιστάν τη δεκαετία του 1980 ο στρατός της πάλαι ποτέ σοβιετικής ένωσης έχασε κάπου 15.000 στρατιώτες σε περίοδο εννέα ετών.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε την Κυριακή ότι αφότου άρχισε την 24η Φεβρουαρίου η εισβολή στη χώρα του έχουν σκοτωθεί κάπου 14.000 Ρώσοι στρατιωτικοί.

Ούτε ο αριθμός που δημοσίευσε η ρωσική εφημερίδα, ούτε ο αριθμός που έδωσε ο αρχηγός του ουκρανικού κράτους είναι δυνατό να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Το Κρεμλίνο παρακολουθεί πολύ στενά την κάλυψη στα ΜΜΕ του πολέμου, στον οποίο αναφέρεται με τον όρο «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

This is just mind-blowing.

9,861 Russian KIAs and 16,153 WIAs in Ukraine - and this pro-Kremlin tabloid Komsomolskaya Pravda refers to the Russian Ministry of Defense.

The story was deleted almost immediately. pic.twitter.com/LueGUHi3ds