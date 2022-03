Κίνα: 123 επιβάτες και 9 μέλη πληρώματος στο αεροπλάνο - Βίντεο σοκ από τη στιγμή της συντριβής

Συγκεκριμένα πρόκειται για 123 επιβάτες και ακόμα 9 μέλη πληρώματος. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 133 επιβαίνοντες.

Το Boeing 737 της China Eastern Airlines εκτελούσε πτήση από το Κουνμίνγκ προς το Γκουανγκζού όταν κατέπεσε σε λόφους στην επαρχία Γκουανγκσί και έπιασε φωτιά. Οι τοπικές αρχές φοβούνται ότι δεν υπάρχουν επιζώντες από το δυστύχημα, όμως οι έρευνες για επιζήσαντες είναι σε εξέλιξη.

Συνεργεία διάσωσης έχουν φτάσει στο σημείο της συντριβής και υποστηρίζουν ότι η φωτιά σε δάσος που προκλήθηκε κατά την πτώση του αεροσκάφους έχει σβήσει. Βίντεο που κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου και φαίνεται να έχουν τραβηχτεί από ντόπιους δείχνουν συντρίμμια αεροπλάνου διασκορπισμένα στους λόφους, καθώς και μια φλεγόμενη φωτιά και καπνό να βγαίνει από το σημείο της συντριβής.

Το τελευταίο σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα κινεζικής αεροπορικής εταιρείας σημειώθηκε πριν από 12 χρόνια. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2010, μια πτήση από το Χαρμπίν συνετρίβη στο Γιτσούν και 42 άτομα έχασαν τη ζωή τους.

Η στιγμή της συντριβής

Βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, φέρεται να δείχνει τη στιγμή που το αεροπλάνο πέφτει στην περιοχή της Κίνας.

Οι εικόνες δείχνουν το αεροσκάφος να πέφτει κατακόρυφα και με τεράστια ταχύτητα. Ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα η αυθεντικότητά του.

