Θρίλερ με τον Αμπράμοβιτς - Βρίσκεται στη Μόσχα;

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Ισραήλ και σταμάτησε για λίγο στην Τουρκία καθ' οδόν προς τη Ρωσία, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο παρακολούθησης της αεροπορίας FlightRadar24.

Ο Αμπράμοβιτς - ο οποίος έχει επίσης ισραηλινή και πορτογαλική υπηκοότητα - εθεάθη στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ τη Δευτέρα, αναφέρει το Reuters.

Του επιβλήθηκαν κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο την περασμένη εβδομάδα για τους δεσμούς του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η ΕΕ ακολούθησε το παράδειγμά της.

Ο Αμπράμοβιτς αρνήθηκε ότι έχει στενούς δεσμούς με τον Πούτιν.

Στο μεταξύ, νέα στοιχεία σχετικά με τις διεφθαρμένες συμφωνίες, με τις οποίες έκανε την περιουσία του ο πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας αποκάλυψε μια έρευνα του BBC που είδε χθες το φως της δημοσιότητας.

Ο Ρώσος μεγιστάνας απέκτησε δισεκατομμύρια αφού αγόρασε μια εταιρεία πετρελαίου από τη ρωσική κυβέρνηση σε μια στημένη δημοπρασία το 1995.

Ο κ. Αμπράμοβιτς πλήρωσε περίπου 250 εκατομμύρια δολάρια για τη Sibneft, προτού την πουλήσει πίσω στη ρωσική κυβέρνηση για 13 δισεκατομμύρια δολάρια το 2005. Οι δικηγόροι του λένε ότι δεν υπάρχει βάση για να ισχυριστεί κανείς ότι έχει συγκεντρώσει πολύ σημαντικό πλούτο από εγκληματικές ενέργειες.

