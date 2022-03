Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ Λαβρόφ και Κουλέμπα στην Αττάλεια (vid)

Η συνάντηση λαμβάνει χώρα στην Αττάλεια της Τουρκίας, με οικοδεσπότη τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σε τουριστικό θέρετρο της γείτονος χώρας, το οποίο μάλιστα αγαπούν ιδιαίτερα οι Ρώσοι τουρίστες.

O Oυκρανός ΥΠΕΞ έφθασε νωρίτερα το πρωί στην Αττάλεια, όπου τον υποδέχθηκε ο Τούρκος ομόλογός του.

Περίπου μία ώρα νωρίτερα είχε φθάσει και ο Ρώσος ΥΠΕΞ Λαβρόφ. Η συνάντηση διεξάγεται στο ξενοδοχείο Regnum Carya Hotel, που φιλοξένησε σύνοδο της G-20 το 2015.

Πηγή: iefimerida.gr

The foreign ministers of Turkiye, Ukraine, and Russia meet to reach lasting peace as Russia-Ukraine war enters its 15th day pic.twitter.com/1LpR5OZ7LE