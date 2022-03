Ρωσία: Πάνω από 5.000 συνελήφθησαν επειδή διαδήλωσαν κατά της εισβολής στην Ουκρανία (vid)

Συγκεκριμένα, αυτό ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση OVD-Info. Πρόκειται για έναν πρωτοφανή αριθμό συλλήψεων μέσα σε μία ημέρα, πολύ υψηλότερο από αυτόν που είχε καταγραφεί στη διάρκεια των κινητοποιήσεων που ξέσπασαν στις αρχές του 2021 στη Ρωσία κατά της σύλληψης του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

Περίπου 320 άνθρωποι πέρασαν τη νύχτα σε κρατητήρια στη Ρωσία



Περίπου 2.300 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Μόσχα χθες και 1.253 στη Αγία Πετρούπολη, σύμφωνα με τη ΜΚΟ. Τουλάχιστον 320 από αυτούς πέρασαν τη νύκτα στα αστυνομικά τμήματα. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε δεκάδες άλλες πόλεις της Ρωσίας.

Ακτιβιστές ανήρτησαν βίντεο που δείχνουν βίαιες συλλήψεις διαδηλωτών, με τους αστυνομικούς να τους χτυπούν με γκλομπ ή να τους κλωτσούν.

Για να καταστείλει κάθε μορφή διαφωνίας το ρωσικό κοινοβούλιο υιοθέτησε την Παρασκευή νομοσχέδιο που ποινικοποιεί τη διάδοση fake news για τον στρατό, με ποινές που μπορούν να φτάσουν έως και τα 15 χρόνια κάθειρξη.

Το κείμενο αυτό προβλέπει επίσης ποινές κάθειρξης για όποιον ζητά να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία, με τον νόμο να στοχεύει και τους απλούς πολίτες και όχι μόνο τους δημοσιογράφους ή άλλους επαγγελματίες της ενημέρωσης. Όσοι διαδηλώνουν ή καλούν σε διαδηλώσεις κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία κινδυνεύουν να καταδικαστούν βάσει του νόμου αυτού.

Πηγή: iefimerida.gr

