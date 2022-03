Οι Anonymous χάκαραν ρωσικά τηλεοπτικά δίκτυα και πρόβαλαν όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία (vid)

Οπως έγινε γνωστό από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι χάκερ πρόβαλαν σε ζωντανή μετάδοση όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία. Η ομάδα των Anonymous εισέβαλε στα κανάλια Russia 24, First Channel και Moscow 24, καθώς και τα ρωσικά streaming Wink και Ivi.

Οι χάκερ ήθελαν να δείξουν στον ρωσικό λαό όσα λαμβάνουν χώρα στην Ουκρανία, σύμφωνα με το NEXTA TV, προβάλλοντας εικόνες από τους φονικούς βομβαρδισμούς και την καταστροφική εισβολή της ρωσικής πολεμικής μηχανής.

Πηγή: reader.gr

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU