Ουκρανία: Σκληρή τιμωρία για Ρώσους σαμποτέρ – Τους ξεγυμνώνουν, τους δένουν και τους χτυπoύν (pics & vid)

Πολλοί κάνουν λόγο για προσχεδιασμένη επίθεση της Μόσχας στο Κίεβο, αφού -όπως φαίνεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία- είχαν επιστρατευθεί και αρκετοί σαμποτέρ.

Για τους κατασκόπους-σαμποτέρ είχε προειδοποιήσει και η κυβέρνηση της Ουκρανίας, από τις πρώτες κιόλας μέρες της εισβολής της Ρωσίας. Πολλοί από αυτούς, σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, έδιναν πληροφορίες για στρατηγικούς στόχους, αποκάλυπταν θέσεις στρατιωτικών δυνάμεων, ενώ κάποιοι μάρκαραν με χρώματα στόχους προκειμένου να στοχεύσουν πάνω τους οι βομβαρδισμοί.

Όταν αποκαλύπτεται η δράση τους – όπως φαίνεται από διάφορα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media – δεν χαίρουν και της καλύτερης μεταχείρισης. Σε κάποιες περιπτώσεις τους βγάζουν το παντελόνι, τους δένουν με ταινία και τους βαράνε στα οπίσθια. Αυτή η διαδικασία – σύμφωνα πάντα με τις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο – μπορεί κάποιος να την αντικρίσει ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους πόλεων, ενώ μερικές φορές συμμετέχουν και πολίτες…

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους πρακτικές αντικρούουν στις αρχές της Συνθήκης της Γενεύης σχετικά με την μεταχείριση των αιχμαλώτων πολέμου. Σε κάθε περίπτωση, ο αιχμάλωτος θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και – όπως αναφέρει η Συνθήκη – με τρόπο που δεν τίθεται σε κίνδυνο η σωματική του ακεραιότητα.

Πηγή: newsit.gr

Two Russian saboteurs detained after crashing their car in Kyiv causing severe burns to one of them. Yes, I’m willfully ignoring the elephant in the room. #ukraine #slavaukraini #russianinvasion #fuckputin #ukrainewar #putinwarcriminal #UkraineWar #Kyiv #Ukraine #Kiova pic.twitter.com/C4LwucBE92