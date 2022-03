Ουκρανία: Επίθεση στην Οδησσό, σε πολιορκία το Χάρκοβο και στο βάθος Κίεβο (vids)

Οι δυνάμεις της Ρωσίας συγκεντρώνονται στο Κίεβο και ετοιμάζουν την τελική τους επίθεση. Το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν πόρους για να εισβάλουν στο Κίεβο», έπειτα από ημέρες που σημειώνουν μικρή πρόοδο στην προέλασή τους προς την ουκρανική πρωτεύουσα από τον νότο.

Την 12η μέρα του πολέμου που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την ολομέτωπη επίθεσή του, βομβαρδίζοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Χάρκοβο και σφίγγοντας τον κλοιό στο Κίεβο. Και όλα αυτά ενώ μέσα στη μέρα αναμένεται να διεξαχθεί ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων, χωρίς πολλές ελπίδες πως θα φέρει καρπούς.

Σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, με στόχους μεταξύ άλλων αθλητικό συγκρότημα τοπικού πανεπιστημίου και πολιτικές κτιριακές υποδομές, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με το ουκρανικό επιτελείο, οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στο Χάρκοβο, στην Τσερνιγκίβ (βόρεια), στη Σούμι (βορειοανατολικά) και στη Μικολάγεφ (νότια), ενώ «συγκεντρώνουν πόρους για να εξαπολύσουν έφοδο» στο Κίεβο.

Έφοδος στο Κίεβο μέσα στις επόμενες μέρες

Στην πρωτεύουσα, ο ουκρανικός στρατός διαμηνύει πως είναι έτοιμος να καταστρέψει την τελευταία γέφυρα που συνδέει την πόλη με τις δυτικές επαρχίες, για να φρενάρουν την προέλαση των ρωσικών αρμάτων μάχης. Το επιτελείο αναμένει τη ρωσική έφοδο «εντός ημερών».

«Αν λάβουμε διαταγή ή αν δούμε τους Ρώσους να προελαύνουν, θα την ανατινάξουμε (…) με όσα περισσότερα άρματα του εχθρού πάνω της είναι δυνατό», δήλωσε ο λοχίας «Κάσπερ», μέλος μονάδας Ουκρανών εθελοντών.

Σκληρές μάχες διεξάγονταν όλη μέρα χθες στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ειδικά γύρω από τους οδικούς άξονες που οδηγούν προς τη Ζιτόμιρ (150 χλμ. δυτικά) και την Τσερνιγκίβ (150 χλμ. βόρεια).

Σε δυτικά προάστια του Κιέβου, ιδίως στο Ιρπίν, βομβαρδίζονταν κτίρια «από το πρωί ως το βράδυ», κατόπιν «μπήκε άρμα μάχης». «Ήταν τρομακτικό, φοβηθήκαμε πολύ. Νομίζαμε ότι δεν θα καταφέρναμε να φύγουμε ζωντανοί», είπε η Τατιάνα Βοζνιουτσένκο, κάτοικος του προαστίου αυτού, ηλικίας 52 ετών.

Ταυτόχρονα, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει την πολιορκία του στρατηγικής σημασίας λιμανιού της Μαριούπολης, στην Αζοφική Θάλασσα, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, όπου και η δεύτερη προσπάθεια απομάκρυνσης των αμάχων για ανθρωπιστικούς λόγους απέτυχε την Κυριακή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ετοιμάζεται να βομβαρδίσει το λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα και διεμήνυσε ότι η μέρα της κρίσης θα έρθει για όσους σκότωσαν αμάχους ή βομβάρδισαν ουκρανικές πόλεις.

Ρωσικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν από τη θάλασσα έπληξαν το χωριό Τούζλα, στην περιφέρεια της Οδησσού, ανέφερε εκπρόσωπος του ουκρανικού στρατού στην περιοχή, Σεργκέι Μπρατσούκ. Εξήγησε ότι οι πύραυλοι είχαν στόχο «κρίσιμες υποδομές». Δεν αναφέρθηκαν πάντως τραυματισμοί.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, που επικαλέστηκε η εφημερίδα Wall Street Journal, υποστήριξαν ότι η Ρωσία έχει στρατολογήσει Σύρους μισθοφόρους, με εμπειρία στην αντιμετώπιση αντάρτικου πόλης, για να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Στην άλλη πλευρά, το Κίεβο κάνει λόγο για δεκάδες χιλιάδες «εθελοντές» ξένους που πήγαν στην Ουκρανία για να ενταχθούν στις τάξεις των δυνάμεών της.

Οι συνομιλίες

Ο τρίτος γύρος των διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας, προγραμματίζεται να γίνει σήμερα, αλλά οι ελπίδες επιτυχίας των συνομιλιών χαρακτηρίζονται απειροελάχιστες, με δεδομένο ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θέτει ως αναγκαία προϋπόθεση το Κίεβο να αποδεχθεί όλες τις ρωσικές αξιώσεις, ιδίως αυτές για την αποστρατιωτικοποίηση της Ουκρανίας και την ανακήρυξη της ουδετερότητας της χώρας.

Στους δύο προηγούμενους κύκλους συνομιλιών, στα σύνορα Ουκρανίας-Λευκορωσίας και Πολωνίας-Λευκορωσίας αντίστοιχα, το μόνο απτό αποτέλεσμα ήταν πρακτικά η συμφωνία για τη δημιουργία «ανθρωπιστικών διαδρόμων» ώστε να απομακρυνθούν οι άμαχοι.

Διαπραγμάτευση ή πόλεμος

Το βράδυ της Κυριακής, κατά τη διάρκεια νέας τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν διεμήνυσε στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι θα «επιτύχει τους στόχους του» στην Ουκρανία, «είτε με διαπραγμάτευση, ή με τον πόλεμο», σύμφωνα με το Ελιζέ.

Πάντως διαβεβαίωσε πως «δεν έχει πρόθεση να προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον πυρηνικών εργοστασίων» και δήλωσε «έτοιμος να σεβαστεί τους κανόνες του ΔΟΑΕ για την προστασία των (πυρηνικών) σταθμών», ενώ δέχθηκε να γίνει «διάλογος μεταξύ του ΔΟΑΕ, της Ουκρανίας και της Ρωσίας» ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για την «ασφάλειά τους», πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Μετά τον βομβαρδισμό –που η Μόσχα τον αρνήθηκε– την 4η Μαρτίου στο πυρηνικό εργοστάσιο στη Ζαπορίζια (νότια), το μεγαλύτερο της Ουκρανίας και της Ευρώπης, που προκάλεσε ανησυχία για πυρηνική καταστροφή, ο ΔΟΑΕ ενημερώθηκε από το Κίεβο ότι η διεύθυνση του σταθμού αυτού βρίσκεται πλέον υπό τις διαταγές των ρωσικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, μόνο επικοινωνίες μέσω κινητών τηλεφώνων είναι ακόμη εφικτές, αλλά και αυτές κακής ποιότητας. Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε την «βαθιά ανησυχία του» για την «επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τις ζωτικής σημασίας επικοινωνίες μεταξύ του (ουκρανικού) ρυθμιστικού φορέα και του σταθμού».

Ο ρωσικός στρατός, από την πλευρά του, κατηγόρησε την Ουκρανία ότι επιδίωκε να προκαλέσει διαρροή ραδιενέργειας στη Χαρκίβ και να κατηγορήσει κατόπιν τη Μόσχα.

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με τον Εμανουέλ Μακρόν, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επίσης αρνήθηκε εκ νέου ότι ο ρωσικός στρατός «βάζει στο στόχαστρο αμάχους» και επέμεινε ότι «επαφίεται στους Ουκρανούς η ευθύνη να αφήσουν να φύγει ο πληθυσμός από τις περικυκλωμένες πόλεις», σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο άρχισε να διενεργεί έρευνα για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κάνει λόγο για επιθέσεις εναντίον υγειονομικών εγκαταστάσεων, οι ΗΠΑ έκαναν λόγο για «αξιόπιστες πληροφορίες» κατά τις οποίες η Ρωσία έχει διαπράξει «εγκλήματα πολέμου» από την έναρξη της εισβολής την 24η Φεβρουαρίου.

Προσφυγική κρίση

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ο Φιλίπο Γκράντι, τονίζει πως ο πόλεμος στην Ουκρανία προκαλεί την «ταχύτερα εξελισσόμενη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».

«Πάνω από 1,5 εκατ. πρόσφυγες από την Ουκρανία πέρασαν (τα σύνορα) με γειτονικές χώρες μέσα σε δέκα ημέρες», ανέφερε ο Γκράντι.

Οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία ζήτησαν από την Interpol να αναστείλει τη συμμετοχή της Ρωσίας σε αυτόν τον διεθνή οργανισμό, σύμφωνα με την υπουργό Εσωτερικών της Βρετανίας, την Πρίτι Πατέλ, για την οποία «οι ενέργειες της Ρωσίας αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια των ατόμων και τη διεθνή συνεργασία σε ό,τι αφορά την επιβολή του νόμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Fires do not stop on #Kharkiv pic.twitter.com/i6viJvZsnj

#Mykolaiv: People are looking at what's left of their houses. pic.twitter.com/kfeoP6fcIj