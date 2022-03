Ουκρανία: Χαμός στα social media με την πρόβλεψη των Simpsons to 1998 για την εισβολή της Ρωσίας (vid)

Η γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων The Simpsons φημίζεται – σύμφωνα με πολλούς – και για τις… προφητικές της ικανότητες, αφού πολλά πράγματα που είχαν παιχτεί στα επεισόδια φαίνεται να έχουν συμβεί στην πραγματικότητα κάποια χρόνια μετά (;).

Μετά λοιπόν την «προφητική» πρόβλεψη των Simpsons για τον Ντόναλντ Τραμπ ως πρόεδρος των ΗΠΑ, πολλοί χρήστες των social media άρχισαν να «ξεψαχνίζουν» για να δουν αν υπήρχε κάποια αναφορά στην γνωστή σειρά κινουμένων σχεδίων και για όσα συμβαίνουν σήμερα με την Ουκρανία και την Ρωσία.

Χρήστες του Twitter, που έκαναν… την έρευνα τους, ισχυρίζονται – όπως μεταδίδει η New York Post – ότι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε προβληθεί σε ένα επεισόδιο του 1998 στην σειρά «Simpson Tide». Σε αυτό, ο Homer Simpson πυροβολεί κατά λάθος έναν καπετάνιο υποβρυχίου στα ρωσικά ύδατα κατά τη διάρκεια μιας στρατιωτικής άσκησης, αναγκάζοντας μια πρόσφατα αναζωογονημένη Σοβιετική Ένωση να αναπτύξει στρατεύματα και τανκς στους δρόμους και να αναστήσει αμέσως το Τείχος του Βερολίνου.

Ο πρωθυπουργός της Σοβιετικής Ένωσης ξεσπά από το γυάλινο φέρετρό του, στο επεισόδιο, και λέει: «Πρέπει να συντρίψουμε τον καπιταλισμό». Το επεισόδιο προβλήθηκε όταν ο Μπόρις Γέλτσιν ήταν πρόεδρος της Ρωσίας.

Πηγή: newsit.gr

'The Simpsons' predicted the 'very sad' Russia invasion of Ukraine https://t.co/RfycHsGxHA pic.twitter.com/nvSBOZ7ZEZ — New York Post (@nypost) February 24, 2022