Ουκρανία: Βομβαρδισμός πύργου στην πόλη Λισικάνκ (vid)

Στις φλόγες τυλίχθηκε και σούπερ μάρκετ στην ίδια περιοχή, όπως φαίνεται σε βίντεο. Στο μεταξύ, η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα ολοένα και πιο κοντά στο Κίεβο, ανέφερε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Ουκρανίας Βιτάλι Κλίτσκο σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο.

Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που δημοσιεύεται ήδη στα social media, μαύρος καπνός έχει καλύψει την πόλη.

«Προετοιμαζόμαστε και θα υπερασπιστούμε το Κίεβο! Στέκεται όρθιο και θα παραμείνει όρθιο», υπογράμμισε ο Κλίτσκο.

Στο μεταξύ η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, η Χάνα Μάλιαρ, δήλωσε σήμερα ότι οι Αρχές ερευνούν τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το αεροδρόμιο της Οδησσού, που βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα, έγινε στόχος επίθεσης με ρουκέτα ή πυρών του πυροβολικού.

#Lisichansk. The construction supermarket is on fire. pic.twitter.com/KJTg62Iv89