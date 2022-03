Ουκρανία: Εργαζόμενοι και κάτοικοι μπλόκαραν πυρηνικό σταθμό στις ρωσικές δυνάμεις! (vid)

«Όλες οι δημοτικές υπηρεσίες λειτουργούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κανείς δεν πρόκειται να παραδώσει την πόλη. Οι άνθρωποι είναι αποφασισμένοι»

Βίντεο που αναρτήθηκαν στη σελίδα των τοπικών αρχών στο Facebook έδειξαν ένα μεγάλο πλήθος που κουβαλούσε ουκρανικές σημαίες να κλείνει τον δρόμο το πρωί της Τετάρτης. Τα απορριμματοφόρα χρησιμοποίθηκαν επίσης για να φράξουν το δρόμο.

Ο Νμίτρο Ορλόφ δήμαρχος του Ενερχοντάρ, δήλωσε στη σελίδα του στο Facebook: «Μεταφέραμε (σ.σ στους Ρώσους) τη θέση της πόλης μας και των κατοίκων της ότι το ZNPP [Πυρηνικός Σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια] βρίσκεται υπό αξιόπιστη προστασία, ότι οι εργαζόμενοί του και οι κάτοικοι του Ενερχοντάρ βρίσκονται υπό ουκρανική σημαία».

Η Ρωσία ενημέρωσε τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ότι οι στρατιωτικές της δυνάμεις έχουν ελέγξει την περιοχή γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, δήλωσε την Τρίτη ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Μαριάνο Γκρόσι.

Local residents of #Energodar have blocked the road and will not let the occupants pass. pic.twitter.com/DROafaNlNx