Πόλεμος στην Ουκρανία: Εγκαταλείπουν το Χάρκοβο οι ξένοι φοιτητές (vid)

Δύσκολες ώρες για τους χιλιάδες φοιτητές του Χαρκόβου... Η πόλη έχει πληθυσμό περίπου 1,5 εκατομμύριο κατοίκους και θεωρούνταν πάντα φοιτητούπολη, καθώς στην περιοχή λειτουργούν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων.

Οι χιλιάδες σπουδαστές της περιοχής βρέθηκαν από τη μία μέρα στην άλλη εν μέσω της δίνης του πολέμου. Σύμφωνα με πληροφορίες του NEXTA μετά τον χθεσινοβραδινό βομβαρδισμό οι φοιτητές έχουν ξεκινήσει να αναζητούν τρόπους διαφυγής και να εγκαταλείπουν την πόλη.

