Ουκρανία: Καταγγελίες ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί βόμβες διασποράς και θερμοβαρικές βόμβες (vids)

Η Διεθνής Αμνηστία και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) κατήγγειλαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις φαίνεται ότι χρησιμοποίησαν τις ευρέως απαγορευμένες βόμβες διασποράς, με την Αμνηστία να κατηγορεί τον ρωσικό στρατό ότι με αυτές επιτέθηκε εναντίον νηπιαγωγείου στη βορειοανατολική Ουκρανία στο οποίο είχαν αναζητήσει καταφύγιο άμαχοι.

Οι βόμβες διασποράς μπορεί να περιέχουν δεκάδες μικρές βόμβες που διασπείρονται σε πολύ μεγάλη απόσταση αλλά δεν εκρήγνυνται όλες, μετατρεπόμενες σε νάρκες κατά προσωπικού που με την ελάχιστη επαφή μπορούν να σκοτώσουν και να προκαλέσουν ακρωτηριασμούς ακόμη και πολύ καιρό μετά τις συγκρούσεις.

Η Οξάνα Μαρκάροβα, πρεσβευτής της Ουκρανίας στις ΗΠΑ, δήλωσε σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντησή της με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε θερμοβαρική βόμβα, γνωστή και ως βόμβα κενού.

Τι είναι η βόμβα κενού ή θερμοβαρική βόμβα

«Χρησιμοποίησαν μια βόμβα κενού σήμερα», επεσήμανε η Μαρκάροβα μετά τη συνάντησή της με τους Αμερικανούς κοινοβουλευτικούς. «…Η καταστροφή που προσπαθεί να προκαλέσει η Ρωσία στην Ουκρανία είναι τεράστια», πρόσθεσε, όπως μεταδίδει το Reuters και αναμεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η βόμβα κενού ή θερμοβαρική βόμβα απορροφά το οξυγόνο από τον αέρα για να προκαλέσει μια έκρηξη σε υψηλή θερμοκρασία. Το κύμα που παράγεται από το όπλο αυτό έχει σημαντικά μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή ενός συμβατικού εκρηκτικού και είναι ικανό να εξαϋλώσει το ανθρώπινο σώμα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τη χρήση θερμοβαρικών όπλων στην Ουκρανία. Το CNN μετέδωσε ότι μια ομάδα δημοσιογράφων του εντόπισε έναν ρωσικό εκτοξευτήρα θερμοβαρικών ρουκετών κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζεν Ψάκι δήλωσε ότι έχει δει τις πληροφορίες αυτές, αλλά πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει αυτού του είδους το όπλο.

«Αν είναι αλήθεια, ενδέχεται να αποτελεί έγκλημα πολέμου», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις που θα αποτιμήσουν την κατάσταση και ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν «θα πάρει μέρος σε αυτή τη συζήτηση».

Η Μαρκάροβα επεσήμανε ότι η Ουκρανία συνεργάζεται ενεργά με την κυβέρνηση Μπάιντεν για να αποκτήσει περισσότερα όπλα και να επιβληθούν αυστηρότερες κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας.

«Θα πρέπει να πληρώσουν, θα πρέπει να πληρώσουν μεγάλο τίμημα», τόνισε στους δημοσιογράφους.

Oil depot in Okhtyrka, Sumy region (northern Ukraine) was destroyed by a vacuum bomb. This type of weapon is known as the most deadly non-nuclear bomb. Its use is prohibited by Geneva Convention. #StopRussia #StandingWithUkraine pic.twitter.com/6FSxLIVT3x