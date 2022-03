Ουκρανία: Σφυροκόπημα στο Χάρκοβο, χτύπησαν κυβερνητικό κτίριο για να σκοτώσουν τον κυβερνήτη (vids)

Ένα βίντεο που ανέβηκε στα social media δείχνει τη στιγμή πυραυλικής επίθεσης σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο του Χάρκοβο. Στην περιοχή όπου επιτέθηκαν οι δυνάμεις της Ρωσίας βρίσκονται επίσης σχολεία και νοσοκομεία. Όλα αυτά ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μπήκε πλέον στην 6η μέρα του.

Στόχος των ρωσικών δυνάμεων στο Χάρκοβο, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, ήταν το κτίριο της τοπικής κυβέρνησης και σκοπός να σκοτωθεί ο κυβερνήτης.

Αρχικά υπήρχαν πληροφορίες για 11 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

Η στιγμή που ο πύραυλος χτυπά το κτίριο και προκαλεί τρομακτική έκρηξη έχει καταγραφεί σε συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο πύραυλος χτυπά απευθείας το κτίριο και τη στιγμή που πολλά αυτοκίνητα πολιτών περνούν από το σημείο!

Το χτύπημα ήταν μια απόπειρα δολοφονίας του κυβερνήτη του Χαρκόβου και της ομάδας του που ηγούνται της αντίστασης στην πόλη, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά.

Τα συντρίμμια και την καταστροφή που άφησε πίσω της η έκρηξη, κατέγραψαν άλλα βίντεο που ανέβηκαν στα social media. Ζημιές από την έκρηξη έγιναν και σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται απέναντι από το κτίριο της διοίκησης στο Χάρκοβο!

Οργισμένος και ανεβάζοντας το βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης στο Χάρκοβο, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε πλήρη απομόνωση της Ρωσίας!

«Βάρβαρα ρωσικά χτυπήματα με πυραύλους στην κεντρική πλατεία Ελευθερίας και σε κατοικημένες περιοχές στο Χάρκοβο. Ο Πούτιν είναι ανήμπορος να “σπάσει” την Ουκρανία. Διαπράττει κι άλλα εγκλήματα πολέμου από οργή, δολοφονεί αθώους πολίτες. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να κάνει περισσότερα. Αυξήστε την πίεση, απομονώστε πλήρως τη Ρωσία», έγραψε ο Ντμίτρο Κουλέμπα στο twitter.

Τα ξημερώματα ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση.

Χθες, εξάλλου, από τις ρωσικές επιθέσεις σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άμαχοι στο Χάρκοβο και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι, κατά τις τοπικές αρχές, οι οποίες έκαναν λόγο για 87 κατεστραμμένα κτίρια.

Πηγή: newsit.gr

⚡️ In #Kharkiv , the occupiers carry out massive air strikes on the city's infrastructure. pic.twitter.com/bkOjoRBCby

It looks like a Smerch or Uragan MLRS rocket. Smerch is probably more likely given the number of Smerch rocket engines that have landed in Kharkiv in recent days. 4/ pic.twitter.com/ufLg35pmTf