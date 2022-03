Ρωσικό τανκ μένει από καύσιμα και Ουκρανός τρολάρει: «Μήπως να σας πετάξω κάπου;» (vid)

Ειδικά όταν μιλάμε για μία συνθήκη Δαβίδ-Γολιάθ όπως αυτή στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Όταν το χιούμορ το χρησιμοποιεί ο, θεωρητικά, ανίσχυρος τότε εμφανίζεται όλη η ευαλωτότητα του ισχυρού και καταρρίπτεται σε δευτερόλεπτα το σκληρό προσωπείο του.

Έτσι ένα βίντεο που δείχνει έναν γενναίο Ουκρανό να κοροϊδεύει ρωσικά στρατεύματα και να προσφέρεται να τους βοηθήσει «πετώντας τους κάπου» ή «ρυμουλκώντας τους πίσω στη Ρωσία» έχει γίνει viral.

Ενώ η φυσική αντίδραση των περισσότερων ανθρώπων όταν βλέπουν ένα τανκ θα ήταν να απομακρυνθούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα, το βίντεο δείχνει τον άνδρα να οδηγεί δίπλα του και να σταματά για να μιλήσει με τους Ρώσους στρατιώτες.

Οι τελευταίοι εξηγούν στον Ουκρανό ότι τους τελείωσαν τα καύσιμα για να λάβουν τα ειρωνικά σχόλια του και το ερώτημα «θέλετε να σας πετάξω κάπου;».

Οι στρατιώτες ρωτούν τι λένε τα μέσα ενημέρωσης για την εισβολή, με τον οδηγό να λέει ότι η «Ουκρανία κερδίζει, οι Ρώσοι παραδίδονται».

Στη συνέχεια, ο άνδρας φεύγει, περνώντας ένα άλλο τανκ στο δρόμο του.

Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πολλά που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο και δείχνουν το θάρρος των Ουκρανών κατά τη διάρκεια της εισβολής. Ένα άλλο βίντεο που δείχνει έναν Ουκρανό να προσπαθεί να σταματήσει μόνος του ένα κονβόι ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων έχει επίσης γίνει viral.

Πηγή: newsbeast.gr

A priceless exchange of a brave Ukrainian citizen with Russian army stuck out of fuel. ENGLISH SUBTITLES.



[Thanks to my Ukrainian friend for transcription and translation] pic.twitter.com/Rar3WRXEwD