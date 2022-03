Ουκρανία: Η στιγμή που ανατινάζεται κυβερνητικό κτίριο στο Χάρκοβο (vids)

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς στο Χάρκοβο, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε λόγο περί καταστροφής των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Massive strike on Kharkiv govt HQ about 30 mins ago. So much for “liberating” this Russian-speaking city. Shock and awe into surrender.

