Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός μπήκε στη Χερσώνα (vids)

Ανησυχία υπάρχει για τη Χερσώνα καθώς βίντεο που κυκλοφορεί στο Telegram δείχνει τα ρωσικά στρατεύματα να έχουν μπει στην πόλη.

«Στις εισόδους της Χερσώνας, ο ρωσικός στρατός εγκατέστησε σημεία ελέγχου. Είναι δύσκολο να ειπωθεί πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση», ανέφερε μέσω Facebook ο δήμαρχος της πόλης Ιγκόρ Κολιχάγεφ, ο δήμαρχος της πόλης, προσθέτοντας ότι «η Χερσώνα είναι και θα παραμείνει ουκρανική (...) η Χερσώνα αντιστέκεται!». Επίσης συνεχίζονται οι επιθέσεις στο Χάρκοβο, στην ανατολική Ουκρανία, αλλά και στην πρωτεύουσα, το Κίεβο.

Στο Χάρκοβο, ο ρωσικός στρατός ανατίναξε υποσταθμούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Ιγκόρ Τερέχοφ, που επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform. Οι επιθέσεις προκάλεσαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και στην ύδρευση, κατά την ίδια πηγή.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN έκανε λόγο περί καταστροφής των ψηλότερων ορόφων δύο πολυκατοικιών. Η πληροφορία αυτή δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Παράλληλα ρωσικά στρατεύματα φέρονται να κινούνται προς την πρωτεύουσα και η κατάσταση παραμένει τεταμένη, ανακοίνωσε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook.

Εφιαλτική νύχτα έζησε και η Μαριούπολη καθώς τα ρωσικά στρατεύματα δεν σταμάτησαν να βομβαρδίζουν την πόλη, η οποία έχει βυθιστεί στο σκοτάδι. Το διαδίκτυο δεν λειτουργεί ενώ παρουσιάζονται σοβαρά προβλήματα στις υποδομές.

Πηγή: protothema.gr

Russian ‘peacekeepers’ trying to enter Kharkiv to protect the Russian speaking population!#WeAreAllUkranianNow 🇺🇦 pic.twitter.com/ILbiPca63o