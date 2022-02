Ουκρανία: Για δεκάδες νεκρούς στο Χάρκοβο από ρωσική επίθεση κάνει λόγο το Κίεβο (vids)

Ο Άντον Γκερασένκο, σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας, ανέφερε ότι από την επίθεση δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες τραυματίστηκαν. Ωστόσο, δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμα ο ακριβής αριθμός.

«Το Χάρκοβο μόλις βομβαρδίστηκε μαζικά με πολλαπλούς πυραύλους. Δεκάδες νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες! Αυτή τη φρίκη πρέπει να δει όλος ο κόσμος! Θάνατος στους κατακτητές!», έγραψε ο Γκερασένκο στη σελίδα του στο Facebook.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βομβαρδισμοί που έγιναν στο εμπορικό πολυκατάστημα «Equator», σκότωσαν πολίτες που είχαν βγει από τα καταφύγια για να πάρουν προμήθειες.

Πηγή: skai.gr



