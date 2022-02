Γεωργιανός καπετάνιος απαντά σε ρωσικό πλοίο που ζητά ανεφοδιασμό: «Άντε γ@@@, πάρτε κουπιά» (vid)

Συγκεκριμένα, Γεωργιανός αναπληρωτής καπετάνιος ακούγεται σε ηχητικό να απαντά «άντε γ@@@ου» σε ρωσικό πλοίο που του ζητά ανεφοδιασμό.

«Αρνούμαστε να προμηθεύσουμε το πλοίο σας. Ρωσικό πλοίο, άντε γ@@@ου! Γ@@@νοι καταληψίες».

Ο Ρώσος λέει «ας αφήσουμε έξω την πολιτική. τι θα συμβεί αν μας τελειώσουν τα καύσιμα;» για να πάρει την απάντηση… «χρησιμοποιείστε τα κουπιά σας».

Υπενθυμίζεται πως στο νησάκι Zmiinyi απέναντι από τη Μαριούπολη, συνοριοφύλακες είχαν απαντήσει «άντε γ@@@τε» σε ρωσικό πλοίο που τους ζητούσε να παραδοθούν.

Αρχικά αναφέρθηκε πως όλοι τους σκοτώθηκαν στη συνέχεια από τα πυρά του πλοίου, ωστόσο τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ίσως και να είναι ζωντανοί.

Πηγή: newsit.gr

Georgian captain refuses to provide fuel to a Russian ship. Tells them “go f…k yourself, occupants”. pic.twitter.com/ASTcEtc1tN