Ουκρανία: Δημοσιογράφος του BBC είδε on air να καταστρέφεται το σπίτι της

Συγκεχυμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη υπάρχουν εκατοντάδες νεκροί, την ώρα μάλιστα που – σύμφωνα με τον ΟΗΕ – τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την χώρα.

Όσοι πάλι έχουν μείνει πίσω ακούν τις σειρήνες του πολέμου να ηχούν, τρέχουν στα καταφύγια και βλέπουν τα σπίτια τους να καταστρέφονται. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης, όταν και ανακοινώθηκε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι εικόνες που κάνουν τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ είναι πραγματικά σκληρές και αποκαρδιωτικές.

Με αυτές τις εικόνες ήρθε αντιμέτωπη και μια δημοσιογράφος του BBC με καταγωγή από την Ουκρανία, ενώ βρισκόταν στον αέρα και σχολίαζε τις εξελίξεις στη χώρα της. Ο λόγος για την Olga Malchevska που σε live μετάδοση είδε το πατρικό της στο Κίεβο να έχει βομβαρδιστεί.

«Αυτές οι εικόνες, αυτές που τώρα είδε ο κόσμος, είναι κυριολεκτικά το σπίτι μου… Ευτυχώς, η οικογένεια μου είναι καλά» είπε η δημοσιογράφος του BBC, μόλις είχαν παίξει στην εκπομπή οι εικόνες από τα συντρίμμια στο Κίεβο.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA