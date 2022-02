Ουκρανία: Ο Σον Πεν στο Κίεβο – Θα γυρίσει ντοκιμαντέρ για τη ρωσική εισβολή

Την είδηση επιβεβαίωσε και το Vice Studios, ενώ η παρουσία του Σον Πεν στην Ουκρανία εν καιρώ πολέμου μεταδόθηκε από μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα όπως το CNN και το NBC.

Σημειώνεται πως ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε βρεθεί και πάλι στην Ουκρανία για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ «Citizen Penn» του Discovery Plus.

Αυτή τη φορά ο Σον Πεν επιθυμεί να καταγράψει όλα όσα συμβαίνουν εδώ και λίγες ώρες στην Ουκρανία. Όπως αναφέρει το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας στη σελίδα του στο Facebook «Ο σκηνοθέτης ήρθε ειδικά στο Κίεβο για να καταγράψει όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία και να πει στον κόσμο την αλήθεια για την εισβολή της Ρωσίας στη χώρα μας. Ο Σον Πεν είναι μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την Ουκρανία. Η χώρα μας τον ευγνωμονεί για μια τέτοια επίδειξη θάρρους και ειλικρίνειας».

Πηγή: newsit.gr

Actor Sean Penn is in Ukraine documenting Russia’s invasion as tensions escalate in the region. https://t.co/1SBUrk5tIg