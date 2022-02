Ουκρανία: Ο Πούτιν θέλει παράδοση σήμερα - Συνεχίζεται το ρωσικό σφυροκόπημα (vids)

Τα ρωσικά στρατεύματα είχαν φτάσει από χθες βράδυ έξω από την ουκρανική πρωτεύουσα και είχαν πάρει καίριες θέσεις για την τελική επίθεση.

Αγνοώντας επιδεικτικά τη διεθνή κατακραυγή ο Βλαντιμίρ Πούτιν, κάνει ουσιαστικά επίδειξη δύναμης, με δεδομένη τη συντριπτική στρατιωτική υπεροχή της Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας, η οποία έμεινε απελπιστικά μόνη απέναντι στην πολεμική επίθεση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Μεγάλη Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σειρά κυρώσεων, κυρίως χρηματοοικονομικών κατά της Ρωσίας, ενώ ο ΟΗΕ ανήμπορος να αντιδράσει, όπως και το ΝΑΤΟ, απηύθυνε έκκληση στον Πούτιν να σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις και να αποσύρει το στρατό από την Ουκρανία. Από νωρίς το πρωί χθες ο Ρώσος πρόεδρος είχε προειδοποιήσει εμμέσως ακόμα και με πυρηνικό όλεθρο στην περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε ανάμειξη τρίτου κράτους στο πεδίο και η χώρα του απειληθεί, ενώ αργά το βράδυ δήλωσε έτοιμος να συζητήσει με τους ηγέτες της Ουκρανίας τους όρους παράδοσής τους.

Ο απολογισμός της πρώτης ημέρας, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές είναι πάνω από 130 νεκροί, κυρίως στρατιωτικοί, και εκατοντάδες τραυματίες σε όλη τη χώρα.

Πυραυλικές επιθέσεις στο Κίεβο

Τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο κέντρο του Κιέβου, την επομένη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Μέσω Facebook, ο ουκρανικός στρατός ξηράς έκανε λόγο για «πυραυλικές επιθέσεις» εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας και διαβεβαίωσε ότι αναχαιτίστηκαν και καταρρίφθηκαν δύο από τους πυραύλους.

Ο δήμαρχος Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε από τη δική του πλευρά ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας βαριά, από θραύσματα πυραύλων που έπεσαν σε συνοικία της πρωτεύουσας.

Στο Κίεβο καταστράφηκε νωρίς το πρωί σήμερα συγκρότημα κατοικιών από πτώση αεροπλάνου, χωρίς να αναφερθούν θύματα, ενώ σημειώνονται εκρήξεις σε όλη την πόλη. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ρωσικό αεροσκάφος στο Κίεβο, που κατέπεσε σε εννιαώροφη πολυκατοικία προκαλώντας πυρκαγιά, έκανε γνωστό ο Αντόν Γκεραστσένκο, ο ουκρανός υφυπουργός Εσωτερικών.

Δεν είναι σαφές εάν επρόκειτο για μαχητικό ή τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV). Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον δύο εκρήξεις στην πρωτεύουσα, που ο υφυπουργός Γκεραστσένκο ανέφερε πως οφείλονταν στην αντιαεροπορική άμυνα, που άνοιξε πυρ εναντίον του ρωσικού αεροσκάφους. Νωρίτερα, ο ίδιος απέδωσε τις εκρήξεις σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα.

Παράλληλα, η ουκρανική συνοριοφυλακή ανέφερε πως βομβαρδίστηκε με πύραυλο θέση της στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια και ότι υπάρχουν νεκροί και τραυματίες. Η περιφέρεια αυτή δεν έχει χερσαία σύνορα με τη Ρωσία, αλλά βρέχεται από την Αζοφική Θάλασσα.

Από το πρωί της Πέμπτης, οι Ουκρανοί πολίτες, είτε εγκαταλείπουν κατά χιλιάδες τις εστίες τους, είτε καταφεύγουν σε ασφαλή σημεία, ακόμα και στο υπόγειο του μετρό για να προφυλαχθούν από τις επιθέσεις. Σε όλες τις πόλεις αργά το βράδυ οι δρόμοι είχαν ερημώσει, ενώ υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους προς κάθε κατεύθυνση, κυρίως δυτικά.

Νωρίτερα σήμερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε λόγο περί παρουσίας ρωσικών «ομάδων δολιοφθορών» στην ουκρανική πρωτεύουσα, καλώντας τους κατοίκους της να επαγρυπνούν και να τηρούν την απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας που επιβλήθηκε...

Video filmed by someone on the Ground of what appears to be a Russian Aircraft getting shot down by Air Defense Systems over Kyiv about 30 minutes ago. pic.twitter.com/lQBRGGbI5X