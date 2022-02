Σύμφωνα με νεότερα δημοσιεύματα, ρωσικές δυνάμεις κατέρριψαν στρατιωτικό αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν 14 άτομα με αποτέλεσμα πέντε εξ αυτών να χάσουν τη ζωή τους.

Ukrainian military transportation aircraft has been shot down by Russian forces. 14 people were on board with 5 confirmed killed on initial assessment. pic.twitter.com/EVo2hT2YFX