Δραματικές ώρες στην Ουκρανία – Έφτασαν στο Κίεβο οι ρωσικές δυνάμεις (vid)

Ρωσικά στρατιωτικά οχήματα εισήλθαν την περιοχή του Κιέβου, σύμφωνα με τους Ουκρανούς αξιωματούχους, που επικαλείται το Blommberg.

Μεγάλες συγκρούσεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε στρατιωτικό αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο.

Σύμφωνα με σύμβουλο του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι στο στόχαστρο της ρωσικών δυναμένων είναι η έδρα της Κυβέρνησης

Στο παρακάτω βίντεο διακρίνονται ρωσικά ελικόπτερα πάνω από το Κίεβο.

Πηγή: enikos.gr

Russian troops are invading the Kyiv region of Ukraine from the border of Belarus. The troops entered the territory through the “Vilcha” checkpoint, that was closed a few hours before. pic.twitter.com/eLKWAjF9TQ