Πόλεμος στην Ουκρανία: Η στιγμή που πύραυλος χτυπά και σκοτώνει ποδηλάτη (vid)

Η γενικευμένη επίθεση από αέρος και ξηράς των ρωσικών δυνάμεων κατά στόχων της Ουκρανίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (24.02.2022), προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για τα όσα έπονται τις επόμενες ώρες… Οι εικόνες που μεταδίδουν τόσο διεθνή ΜΜΕ, όσο και πολίτες μέσω των social media, είναι πραγματικά δραματικές.

Βίντεο στο Twitter δείχνει τη στιγμή που πύραυλος σκοτώνει ποδηλάτη. Ο πολίτης ήταν πάνω στο ποδήλατό του και, όπως φαίνεται στο βίντεο, ήταν στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή…

Και οι εικόνες μετά την αεροπορική επίθεση… Σε άλλο βίντεο φαίνεται ο νεκρός ποδηλάτη και δίπλα του τον κρατήρα που άνοιξε στον δρόμο ως αποτέλεσμα του βλήματος που έπεσε από τις ρωσικές επιτιθέμενες δυνάμεις.

Πηγή: newsit.gr

A cyclist in #Ukraine hit directly by a Russian missile. Shocking footage from on the ground in Ukraine pic.twitter.com/2rmFYwf0JU