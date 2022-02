Ουκρανία: «Πάρτε όπλα και καταταγείτε» - Νεκρό ένα παιδί στο Χάρκοβο (pics & vid)

Η επίθεση ήταν γενικευμένη, οι Ρώσοι εισέβαλαν από τέσσερα σημεία και μια από τις περιοχές που δέχτηκαν το ισχυρότερο χτύπημα είναι το Χάρκοβο.

Οι πληροφορίες για τους νεκρούς και τους τραυματίες είναι συγκεχυμένες. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι τα πλήγματά της είναι χειρουργικά και δεν κινδυνεύουν άμαχοι. Οι εικόνες που έρχονται από την Ουκρανία, όμως, άλλα δείχνουν. Ειδικά από το Χάρκοβο, όπου στόχος βομβαρδισμού έγινε μια πολυκατοικία.

Όπως σε όλη την Ουκρανία, έτσι και στο Χάρκοβο, οι εικόνες είναι δραματικές. Στην πολυκατοικία που «χτύπησαν» οι Ρώσοι, σκοτώθηκε ένα παιδί, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το πρακτορείο Anadolu ανέβασε όμως εικόνες από το σημείο που δείχνουν τουλάχιστον άλλον έναν νεκρό, ενώ η φωτογραφία μιας γυναίκας με το πρόσωπό της ματωμένο είναι μια από τις σοκαριστικές εικόνες της ημέρας. Της πρώτης μέρας του πολέμου που ξεκίνησε η Ρωσία στην Ουκρανία.

Στο Χάρκοβο ο πανικός «βασιλεύει». Πολλοί από τους κατοίκους προσπαθούν να εγκαταλείψουν της πόλης της ανατολικής Ουκρανίας, την ώρα που ακούγονται εκρήξεις, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επεσήμανε ότι τα παράθυρα στο κτίριο όπου διαμένει τρέμουν από τις εκρήξεις.

Την ίδια ώρα σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μάχονται σκληρά για να αντιμετωπίσουν τους μαζικούς βομβαρδισμούς του ρωσικού πυροβολικού εναντίον υποδομών.

Νωρίτερα, οι ουκρανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και εννέα τραυματιστεί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς.

Η Ρωσία από την πλευρά της όχι μόνο το αρνείται, ότι χτύπησε αμάχους, αλλά ισχυρίζεται ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπολύει στην Ουκρανία δεν έχουν στόχο πόλεις και δεν απειλούν τους αμάχους, μετέδωσε το πρακτορείο RIA.

Παράλληλα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε ότι καταστράφηκαν ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα και αεροσκάφη στην Ουκρανία, διαψεύδοντας τους Ουκρανούς που το πρωί είχαν ανακοινώσει ότι κατέρριψαν πέντε ρωσικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Όποιος μπορεί, να πάρει όπλο!

Ο ουκρανός υπουργός Άμυνας Ολέξιι Ρέζνικοφ είπε σήμερα ότι όποιος είναι έτοιμος και μπορεί να φέρει όπλο μπορεί να ενταχθεί στις τάξεις του τμήματος εφέδρων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, καθώς η αστυνομία ανακοίνωσε ότι θα διανείμει όπλα σε βετεράνους.

Οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πυραύλους εναντίον πολλών πόλεων της Ουκρανίας και ρώσοι στρατιώτες εισέβαλαν στη χώρα, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι και μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης έπειτα από τις εντολές που έδωσε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία.

