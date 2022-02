Πληροφορίες για οκτώ νεκρούς στην Ουκρανία (vids)

Σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε ότι γίνονται βομβαρδισμοί σε όλη τη χώρα και μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει σκοτωθεί και ένας ακόμη τραυματιστεί στο Μπρόβαρι στην επαρχία του Κιέβου.

Παράλληλα ανταποκριτής του Reuters δήλωσε ότι ακούστηκαν τέσσερις ακόμη εκρήξεις στην Μαριούπολη, στην ανατολική Ουκρανία, τη μεγαλύτερη πόλη στον τομέα του μετώπου με μισό εκατομμύριο κατοίκους, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Από νωρίς το πρωί κάτοικοι ανέφεραν ότι ακούγονταν πυρά πυροβολικού από συνοικία στον ανατολικό τομέα της πόλης. Πιο κοντά στο μέτωπο, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυρές εκρήξεις.

Σειρήνες συναγερμού ακούστηκαν σήμερα το πρωί και στην πόλη Λβιβ στη δυτική Ουκρανία. Κάτοικοι της πόλης έχουν λάβει μηνύματα από τις περιφερειακές αρχές να «διατηρήσουν την ηρεμία τους» και να αναμένουν οδηγίες.

Ρωσικά στρατεύματα επιτέθηκαν στην Ουκρανία και από τη Λευκορωσία, εκτός με λευκορωσική υποστήριξη γύρω στις 05:00 πμ τοπική ώρα σήμερα, και μια επίθεση εξαπολύθηκε επίσης από την προσαρτημένη Κριμαία, ανακοίνωσε σήμερα η συνοριοφυλακή της Ουκρανίας. Σύμφωνα με αυτή, επιθέσεις κατά μονάδων των μεθοριακών φρουρών και σημείων ελέγχου βρίσκονται σε εξέλιξη με τη χρήση πυροβολικού, άλλου στρατιωτικού υλικού και μικρών όπλων στις ουκρανικές περιοχές Λουγκάνσκ, Σούμι, Χάρκοβο, Τσερνίχιβ και Ζιτόμιρ.

Στη νότια Ουκρανία, και πιο συγκεκριμένα στην Οδησσό, λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ακούστηκαν επίσης εκρήξεις. Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax μετέδωσε νωρίς το πρωί πως ρωσικές δυνάμεις έφθασαν και επιχειρούν πλέον στη Μαριούπολη και στην Οδησσό. Ο ουκρανικός στρατός, ωστόσο, ανακοίνωσε ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πληροφορίες ότι έγινε απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό είναι ψευδείς.

Υπάρχουν επίσης αναφορές για επιδρομή ρωσικών μαχητικών σε αεροδρόμιο έξω από την πόλη του Κιέβου αλλά και στο Χάρκοβο.

Οι φιλορώσοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία ανακοίνωσαν σήμερα ότι έχουν καταλάβει τις πόλεις Σχάστια και Στανίτσια Λουχάσνκα στην επαρχία Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο RIA. Προς το παρόν τις πληροφορίες δεν έχουν σχολιάσει οι αρχές στο Κίεβο.

Μερικές ώρες μετά την έναρξη της εισβολής, ο στρατός της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε στο ανατολικό τμήμα της χώρας πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο του στρατού της Ρωσίας, που συμμετείχαν στη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Κιέβου. «Πέντε αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καταρρίφθηκαν», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας.

Από τη μεριά του, ο στρατός της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέστρεψε τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας και έθεσε «εκτός λειτουργίας» αεροπορικές βάσεις της χώρας. «Οι στρατιωτικές υποδομές των αεροπορικών βάσεων των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας», επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Οι εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων έχουν καταστραφεί», πρόσθεσε.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι ρωσικές ένοπλες πλήττουν στρατιωτικές υποδομές στην Ουκρανία με όπλα υψηλής ακρίβειας, ιδίως συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας, στρατιωτικά αεροδρόμια και αεροσκάφη. Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. «Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον [πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ] Πούτιν. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι κηρύσσει ολόκληρη την επικράτεια σε κατάσταση πολέμου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι διέταξε στρατιωτική επιχείρηση κατά της χώρας του. «Μην πανικοβάλλεστε, είμαστε έτοιμοι για όλα, θα νικήσουμε», ανέφερε ο κ. Ζελένσκι σε βίντεο που μεταφορτώθηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έπληξε στρατιωτικές υποδομές και θέσεις της συνοριοφρουράς.

Πηγή: protothema.gr

VIDEO: @CNN shows CCTV footage of tanks crossing the border from Belarus into Ukraine. pic.twitter.com/WzESae0bQV