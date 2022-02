Ουκρανία: Στα καταφύγια για να προστατευθούν οι πολίτες (vid)

Έτσι, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν κόσμο να έχει μαζευτεί στα καταφύγια στο Χάρκοβο και το Κίεβο. Ανήσυχοι και φοβισμένοι περιμένουν τις εξελίξεις και προσπαθούν να παραμείνουν ασφαλείς.

Στον τηλεοπτικό αέρα της ΕΡΤ και ενώ η ανταποκρίτρια της δημόσιας τηλεόρασης, Ανδριάνα Μαγγανιά, μετέδιδε τα όσα συμβαίνουν στο Κίεβο και την Ουκρανία, ακούστηκαν οι σειρήνες που καλούσαν τους πολίτες να μεταβούν στα καταφύγια, καθώς αναμένονται αεροπορικές επιδρομές.

Raw footage from a Chinese student showing locals taking refuge in an air raid shelter in the Ukrainian city of Kharkiv. #Ukraine #Russia pic.twitter.com/qWXPglEgqt