Ουκρανία: Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν άρον άρον το Κίεβο (pics & vid)

Η γενικευμένη επίθεση από αέρος και ξηράς των ρωσικών δυνάμεων κατά στόχων της Ουκρανίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, έχουν ακουστεί τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων.

Χιλιάδες κάτοικοι του Κιέβου έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν την πόλη όπως όπως με τα αυτοκίνητά τους, όπως φαίνεται σε βίντεο που μεταδόθηκαν μέσα από το social media.

Πολλοί μάλιστα σπεύδουν στα βενζινάδικα προκειμένου να γεμίσουν τα αυτοκίνητα τους και να κινηθούν προς το κεντρικό τμήμα της χώρας.

Χαρακτηριστικές είναι επίσης και οι εικόνες που καταγράφονται στους δρόμους της πρωτεύουσας, καθώς τα αυτοκίνητα έχουν αρχίσει να δημιουργούν ουρές προς τις εξόδους.

Εκρήξεις έχουν καταγραφεί επίσης στο Χάρκοβο, στη Μαριούπολη και στην Οδησσό, ενώ στην Κραματόρσκ – που βρίσκεται πιο κοντά στο μέτωπο – ακούστηκαν τουλάχιστον τέσσερις. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως κλείνει όλο τον εναέριο χώρο της για την πολιτική αεροπορία, λόγω του «υψηλού κινδύνου για την ασφάλεια» των πτήσεων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι – όπως μετέδωσε το AFP – η Μαριούπολη, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Ουκρανία, δέχθηκε «αμφίβια» επίθεση λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Βλαντιμίρ Πούτιν. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη στη γραμμή του μετώπου, με μισό εκατομμύριο κατοίκους και ισχυρή ελληνική μειονότητα.

Πηγή: newsit.gr

BREAKING VIDEO: AIR RAID SIRENS NOW IN CAPITAL CITY OF KIEV. #UKRAINE #WWIII pic.twitter.com/A4JDErpQyw