Δημοσιογράφος καλύπτει την κρίση στην Ουκρανία σε έξι γλώσσες και γίνεται viral (vid)

Ο Κράουδερ ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter ένα βίντεο – «συρραφή» αποσπασμάτων από τη live σύνδεσή του με έξι διαφορετικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στις οποίες μιλάει για τις εξελίξεις στην Ουκρανία σε έξι διαφορετικές γλώσσες. Ξεκινάει με ρεπορτάζ στα αγγλικά, μετά στα λουξεμβουργιανά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά.

Η ανάρτηση του Κράουδερ έχει συγκεντρώσει δεκάδες χιλιάδες likes και σχόλια στο Twitter, με πολλούς χρήστες να τον αποθεώνουν για την προφορά του.

Πηγή: newsbeast.gr

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT