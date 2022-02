Ήρωας χωρίς κάπα: Μπήκε σε φλεγόμενο κτίριο και έσωσε δύο παιδάκια (vids)

Η επιχείρηση διάσωσης καταγράφηκε από κάμερα σε στολή αστυνομικού και είναι πραγματικά συγκλονιστικές.

Η φωτιά ξέσπασε το περασμένο Σάββατο (19.02.2022) σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Μεγάλα νέφη καπνού έβγαιναν από το κτίριο, με τους πυροσβέστες να ρίχνουν νερό για να σβήσουν τη φωτιά από την οροφή.

Βλέποντας αυτή την κατάσταση, ένας άνδρας – που εργαζόταν σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων απέναντι από το κτίριο – αψήφησε κάθε κίνδυνο και πήγε να βοηθήσει. Πήδηξε σε ένα παράθυρο, μπήκε μέσα στο κτίριο που είχε παραδοθεί στις φλόγες και κατάφερε να βγάλει τα δύο παιδάκια.

Στην αρχή ο άνδρας κατάφερε αν βγάλει από το φλεγόμενο κτίριο ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών. Μόλις το παρέδωσε στους αστυνομικούς, μπήκε και πάλι μέσα και έβγαλε και ένα 6χρονο παιδάκι. Ευτυχώς και τα δύο παιδιά, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Από την φωτιά που ξέσπασε στο συγκρότημα τέσσερα διαμερίσματα υπέστησαν ζημιές, ενώ προβλήματα από τον καπνό αντιμετώπισαν και οι 4 αστυνομικοί που βοήθησαν τον πολίτη. «Υπάρχει τόσος καπνός εκεί μέσα που αν λιποθυμήσεις, θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο», δήλωσε αστυνομικός που βοήθησε τον πολίτη στην προσπάθεια του να απεγκλωβίσει τα δύο παιδάκια από το φλεγόμενο κτίριο.

Πηγή: newsit.gr



DARING CIVILIAN RESCUE: Two children were rescued from a burning apartment by a good Samaritan and police officers in Mesa, Arizona, on Friday. The man pulled an infant from the apartment, and helped a young girl down a fire ladder. pic.twitter.com/2mPBiFeVzU