Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στο αεροδρόμιο του Ντονέτσκ σύμφωνα με το Reuters (vid)

Το Reuters μεταδίδει την είδηση για τους βομβαρδισμούς, επικαλούμενο τον αυτόπτη μάρτυρα, την ώρα που οι αυτονομιστές αντάρτες και ο στρατός της Ουκρανίας αλληλοκατηγορούνται ότι παραβιάζουν τις συμφωνίες εκεχειρίας και ότι χρησιμοποιούν βαρέα όπλα.

Ακόμη, υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με διπλωματική πηγή, οι παρατηρητές του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) επεσήμαναν ότι έχουν καταγράψει πολλά περιστατικά ρίψης οβίδων κατά μήκος της γραμμής επαφής μεταξύ των φιλορώσων αυτονομιστών και του ουκρανικού στρατού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Shelling near #Donetsk on the morning of the 17th of February. Artillery fire is incoming from Ukrainian side inwards to Donetsk. Multiple reports of escelation along the contact line pic.twitter.com/WSUwsmL3dq