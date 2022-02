«Σάρωσε» η Adele στα Brit Awards 2022 - Δάκρυα, αφιερώσεις και νικητές (vids)

Η Αντέλ (Adele) είναι, όπως ήταν αναμενόμενο μετά την τεράστια επιτυχία του νέου άλμπουμ της, η απόλυτη νικήτρια των βραβείων Brit Awards 2022 κατακτώντας τους τίτλους: Καλλιτέχνης της χρονιάς χωρίς φύλο, Άλμπουμ της χρονιάς για τον τέταρτο δίσκο της «30» και Τραγούδι της χρονιάς για το «Easy on Me».

Η Αντέλ «διασκεδάζοντας» τις φήμες ότι η σχέση της με τον Ριτς Πολ περνάει κρίση, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram όπου επιβεβαίωνε την παρουσία της στα βραβεία και έστελνε την... αγάπη του Πολ σε όλους!

Την τελετή των Brit Awards παρουσίασε για πρώτη φορά ο κωμικός ηθοποιός Μο Γκίλιγκαν στο O2 Arena. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια μπαλάντα για πιάνο κέρδισε τόσες πολλές ψήφους. Αλλά σας ευχαριστώ πολύ», δήλωσε η τραγουδίστρια για το πρώτο της βραβείο ντυμένη με ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Armani.

Αντέλ στα Brit Awards: «Αφιερώνω στον γιο μου και στον πατέρα του»

Στη συνέχεια ντυμένη στα χρυσά, η σταρ τραγούδησε την μπαλάντα «I Drink Wine», εντυπωσιάζοντας για μία ακόμη φορά τους θαυμαστές της. Το άλμπουμ της «30» σάρωσε με τις περισσότερες πωλήσεις για το 2021 μετά από μόλις έξι εβδομάδες κυκλοφορίας.

Αφιέρωσε δακρυσμένη, το βραβείο για το «Αλμπουμ της χρονιάς» στον γιο της, Άντζελο και στον πατέρα του σύζυγό της, Σάιμον Κονέκι (Simon Konecki). «Αυτό το άλμπουμ ήταν ένα ταξίδι για όλους μας. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου, που έκανα ένα άλμπουμ τόσο προσωπικό - γιατί δεν το κάνουν πολλοί πλέον. Ο γιος μου ήταν τόσο ευγενικός και υπομονετικός μαζί μου όλα αυτά τα χρόνια». Ακόμα ευχαρίστησε τον μουσικό παραγωγό Inflo - επίσης βραβευμένο - λέγοντας: «Άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου... Flo, σε αγαπώ».

Στην πρώτη χρονιά της λαμπερής τελετής χωρίς τις παραδοσιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών, οι γυναίκες και τα γυναικεία συγκροτήματα κυριάρχησαν κερδίζοντας 10 από τα 15 βραβεία. Παραλαμβάνοντας το βραβείο καλύτερης καλλιτέχνιδας, η Αντέλ δήλωσε μεταξύ άλλων: «Λατρεύω να είμαι γυναίκα, λατρεύω πραγματικά να είμαι γυναίκα καλλιτέχνις».

Brit Awards 2022 - Νικητές και performances

Στις διεθνείς κατηγορίες των Βrit Awards 2022, Διεθνής Kαλλιτέχνης της χρονιάς αναδείχθηκε η Billie Eilish και Διεθνές Συγκρότημα της χρονιάς oι Silky Sonic του Bruno Mars και του Anderson Paak, Διεθνές τραγούδι της χρονιάς ανακηρύχθηκε το «Good For You» της Olivia Rodrigo. Νικήτρια του Rising Star Αward ήταν η Holly Humberstone. Η σκηνή των βρετανικών μουσικών βραβείων φιλοξένησε μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα της βρετανικής και της Διεθνούς μουσικής σκηνής. Τη βραδιά άνοιξαν ο Ed Sheeran και οι Bring Me The Horizon με το Bad habits και ακολούθησαν η Anne Marie με τον KSI και τον Digital Farm Animals στα τραγουδια «Kiss Μy», «Don’t Play» και «Ηoliday».

Αναλυτικά οι νικητές:

Kαλλιτέχνης της Χρονιάς - Adele

Group - Wolf Alice, Dirty Hit

Brits Rising Star - Holly Humberstone

Song of the year - Adele, «Easy on Me»

Best new artist - Little Simz

Album of the year - Adele, 30

Alternative/rock act - Sam Fender, Polydor

Hip-hop/rap/grime act - Dave, Dave Neighbourhood

Dance act - Becky Hill, Polydor

Pop/R&B act - Dua Lipa, Warner Records

International artist - Billie Eilish, Polydor/Interscope

International group - Silk Sonic (Bruno Mars/Anderson. Paak)

International song of the year - Olivia Rodrigo, «Good 4 U»

Songwriter of the year - Ed Sheeran

Producer of the year - Inflo

Πηγή: ethnos.gr