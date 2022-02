Γυμναστής παίρνει αγκαλιά μαθητή με αναπηρία και κάνουν μαζί τις ασκήσεις (Συγκινητικό βίντεο)

Tον λένε Γκεάν Σαμπάιο, είναι γυμναστής και ζει στην Βραζιλία. Αν κάτι τον κάνει να ξεχωρίζει είναι η αφοσίωση που δείχνει στο σύνολο των μαθητών του και ο τρόπος με τον οποίο κάνει τους πάντες να αισθάνονται σημαντικοί.

Στο παρακάτω video θα δείτε τον Βραζιλιάνο γυμναστή να ακολουθεί μία-μία τις προγραμματισμένες ασκήσεις κρατώντας στην αγκαλιά του έναν μαθητή του με αναπηρία.

Το μήνυμα είναι σαφές: Ολοι μπορούν να απολαύσουν την εμπειρία, έστω και αν κάποιοι χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Και αυτή τη βοήθεια τη δίνει ο Σαμπάιο με το παράδειγμά του.

Το χαμόγελο του πιτσιρικά στο τέλος της διαδικασίας είναι πραγματικά η μεγαλύτερη ανταμοιβή για έναν δάσκαλο...

Πηγή: news247.gr



Have a happy weekend everyone.This teacher Gean Sampaiio in Brazil makes sure every student enjoys & benefits from their time at school.This little boy has a disability & Gean wants to make sure he gets the full experience ..They're amazing humans on the planet. #humans #Kindness pic.twitter.com/JJ8851WNi9