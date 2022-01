Nirvana: Έχασε τη δίκη το «μωρό» του Nevermind που αξίωνε αποζημίωση για παιδική πορνογραφία

Αμερικανός δικαστής απέρριψε την υπόθεση του Σπένσερ Έλντεν (Spencer Elden), του άνδρα που όταν ήταν μωρό φωτογραφήθηκε γυμνός στο εξώφυλλο του θρυλικού άλμπουμ των Nirvana «Nevermind».

Ο Έλντεν, που ήταν μόλις λίγων μηνών όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, μήνυσε το αμερικανικό ροκ συγκρότημα και τους κληρονόμους του Κερτ Κομπέιν (Kurt Cobain) με την αιτιολογία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή άλμπουμ της μπάντας, που απογείωσε τη δημοφιλία της, με τα θρυλικά κομμάτια «Smells Like Teen Spirit» και «Come as You Are».

Το άλμπουμ έχει πουλήσει περισσότερα από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Η μήνυση είχε να κάνει με τη φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1990 στο Υδάτινο Κέντρο της Πασαντίνα, όταν ο Έλντεν ήταν τεσσάρων μηνών. Στο διάσημο εξώφυλλο - το οποίο διάλεξε ο ίδιος ο Κερτ Κομπέιν - βλέπουμε το γυμνό μωράκι κάτω από την επιφάνεια του νερού να κολυμπάει, πλησιάζοντας ένα χαρτονόμισμα δολαρίου που κρέμεται σε αγκίστρι με πετονιά.

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο Σπενσερ, που τώρα είναι 30 ετών, δεν έλαβε ποτέ καμία αποζημίωση για την εκμετάλλευση της φωτογραφίας του και απαίτησε αποζημίωση 133.000 ευρώ από τον καθέναν από τους 15 κατηγορούμενους — συμπεριλαμβανομένων των επιζώντων πρώην μελών του συγκροτήματος, Dave Grohl και Krist Novoselic, καθώς και από την περιουσία του αείμνηστου τραγουδιστή Kurt Cobain και του φωτογράφου Kirk Weddle.

Την Τρίτη όμως, ο δικαστής της Καλιφόρνια, Φερνάντο Όλγκουιν, τάχθηκε με την υπεράσπιση, η οποία είχε υποστηρίξει ότι η κατηγορία και οι αξιώσεις του Έλντεν είναι αβάσιμες.

«Εκμεταλλεύτηκε την φωτογραφία του»

«Ο ισχυρισμός του Έλντεν ότι η φωτογραφία στο εξώφυλλο του άλμπουμ του Nevermind είναι «παιδική πορνογραφία» δεν είναι σοβαρός», υποστήριξε η υπεράσπιση, σημειώνοντας ότι όποιος είχε αγοράσει ένα αντίγραφο του άλμπουμ θα ήταν - σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Έλντεν - ένοχος για κατοχή παιδικής πορνογραφίας και θα έπρεπε να διωχθεί για κακούργημα». Οι δικηγόροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι ο Έλντεν φαινόταν μέχρι πρόσφατα να απολαμβάνει τη φήμη ότι ήταν το «Μωρό των Νιρβάνα».

«Έχει αναπαραστήσει σε μεγάλη ηλικία τη φωτογραφία με ανταλλάγματα, έχει κάνει τατουάζ στο στήθος του τον τίτλο του άλμπουμ, έχει εμφανιστεί σε ένα talk show φορώντας ένα Τ Shirt - παρωδία, του εξώφυλλου του άλμπουμ. Επίσης έχει το άλμπουμ με αυτόγραφα των μελών του συγκροτήματος, το οποίο έχει δημοσιεύσει προς πώληση στο eBay και επίσης έχει εκμεταλλευτεί τη δημοσιότητα που του παρείχε η φωτογραφία στο άλμπουμ για να προσελκύσει γυναίκες», έγραψε ο δικηγόρος του συγκροτήματος Bert H. Deixler σε ένα υπόμνημα 22 σελίδων, που κατατέθηκε τον περασμένο μήνα.

Οι δικηγόροι υπεράσπισης ανέφεραν επίσης ότι οι αξιώσεις του Έλντεν έχουν παραγραφεί από το 2011.