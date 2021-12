Avicii: Τι έγραφε στα ημερολόγιά του ο διάσημος DJ πριν αυτοκτονήσει (vid)

Οι θαυμαστές του Avicii και όλος ο μουσικός κόσμος δέχτηκαν έναν πολύ ισχυρό σοκ στην είδηση ότι ο πασίγνωστος Σουηδός DJ αυτοκτόνησε στις 20 Απριλίου 2018.

Τα τελευταία του ημερολόγια που γράφτηκαν πριν από την αυτοκτονία του θα δημοσιευθούν στο επερχόμενο βιβλίο του Måns Mosesson, «Tim – The Official Biography of Avicii». Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις 18 Ιανουαρίου και θα περιγράφει λεπτομερώς τα προβλήματα ψυχικής υγείας του μουσικού αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε με την κατάχρηση ουσιών.

Ο Avicii, του οποίου το όνομα ήταν Tim Bergling, πέθανε στο Muscat του Ομάν, όταν ήταν 28 ετών. Χρησιμοποίησε ένα γυάλινο μπουκάλι για να αυτοκτονήσει.

Ο συγγραφέας πραγματοποίησε συνομιλίες με τους γονείς του, Anki και Klas Bergling, καθώς και με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του για τη ζωή και την καριέρα του.

Οι πληροφορίες προέρχονται από την αποκατάστασή του και την παραμονή του σε νοσοκομεία και κλινικές απεξάρτησης για κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Τι έγραφε στο ημερολόγιό του πριν αυτοκτονήσει

Ο Avicii έγραψε στο ημερολόγιό του: «Δυσκολεύτηκα να δεχτώ να μην ξαναπιώ, αν και όλοι οι γιατροί μου πρότειναν έντονα να περιμένω τουλάχιστον ένα χρόνο πριν καν πιω μια μπύρα».

«Φυσικά, δεν άκουσα την πλειοψηφία των γιατρών, άκουσα το ζευγάρι που μου είπε ότι “ήταν εντάξει αν ήμουν προσεκτικός”. Ήμουν αδαής και αφελής και περιόδευα τον κόσμο, σε μία ακόμα ατελείωτη περιοδεία. Μαντέψτε, μόλις κάνεις το γύρο του κόσμου μία φορά μετά τι;» συνέχισε.

«Ξεκινάς ξανά από την αρχή. Εκείνες οι μέρες στο νοσοκομείο ήταν οι πιο ελεύθερες που μπορώ να θυμηθώ τα τελευταία έξι χρόνια, αυτές ήταν οι πραγματικές μου διακοπές, όσο καταθλιπτικές κι αν ακούγονται», πρόσθεσε.

«Η ανακούφιση του να πάτε από τον ακραίο πόνο στο μηδενικό, γνωρίζοντας ότι κανείς δεν περιμένει τίποτα άλλο από εσάς πέρα από το να έχετε υπομονή (που είναι ο μόνος τρόπος θεραπείας της παγκρεατίτιδας) και μετά να ανακάμψετε ήταν τεράστια», έγραψε. «Ήταν μια τεράστια ανακούφιση λαμβάνοντας υπόψη το τρελό πρόγραμμα που είχα κρατήσει μέχρι εκείνο το σημείο».

Η παραμονή σε κέντρο απεξάρτησης στην Ibiza

Ο Avicii πέρασε χρόνο στο κέντρο απεξάρτησης Ibiza Calm το 2015 μετά από παρέμβαση της οικογένειάς του. Όσο ήταν εκεί, έγραψε για τον πόνο του.

«Χρειαζόταν να μου εξηγηθεί πολύ λογικά και να πάμε πίσω στα πολύ βασικά για να καταλάβω πραγματικά τη φύση του και πώς με βλάπτει. Ωχ, πόνος. Γιατί πονάω τώρα; Άβολο συναίσθημα», είπε. «Ο μελλοντικός Τιμ αντιμετωπίζει τον πόνο. Ο μελλοντικός Τιμ αντιμετωπίζει τον πόνο καλύτερα από τον σημερινό Τιμ, επειδή ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί πόνοι στον παρόν που επείγουν περισσότερο ώστε να αντιμετωπιστούν».

Άρχισε να χρησιμοποιεί τις φαρμακευτικές τεχνικές που φαίνονται στις διδασκαλίες του Maharishi Mahesh Yogi. Ο Γιόγκι ήταν ένας Ινδός θρησκευτικός ηγέτης που επικεντρώθηκε στην προσπάθεια να φτάσει κανείς στη βαθύτερη κατάσταση συνείδησης του εαυτού του. Ο μουσικός του «Wake Me Up» διαλογιζόταν για ώρες τη φορά, παρά το γεγονός ότι ο προτεινόμενος χρόνος ήταν μόνο 20 λεπτά την ημέρα.

Σχετικά με τη νέα ενασχόλησή του, έγραψε στο ημερολόγιό του: «Νιώθω ότι βρίσκομαι σε έναν νέο προεπιλεγμένο τρόπο ύπαρξης που είναι πολύ καινούριος και λίγο τρομακτικός. Ένιωθα ότι οι φόβοι των τελευταίων δύο ημερών προκάλεσαν χάος μέσα μου, αλλά θυμάμαι τη συμβουλή να επικεντρωθώ στην αναπνοή μου».

Μόλις μια μέρα πριν από το θάνατό του, ένας άνθρωπος τον οποίο ο Avicii είχε γνωρίσει στο ταξίδι του στο Ομάν επικοινώνησε με τον πατέρα του επειδή ανησυχούσε για τους διαλογισμούς του. Ο γνωστός αυτός του μουσικού εξήγησε ότι δεν έτρωγε ούτε μιλούσε.

Το άτομο αργότερα τηλεφώνησε στον μπαμπά του Avicii για να τον ενημερώσει για την αυτοκτονία του γιου του.

Το τελευταίο μήνυμά του στο ημερολόγιό του ήταν: «Η αποβολή της ψυχής είναι το τελευταίο δέσιμο, πριν ξαναρχίσει!».

Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε ζωντανά ο Avicii

Πηγή: newsbeast.gr